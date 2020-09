DVA NAPADAČA PONUĐENA CRVENOJ ZVEZDI: Urugvajac i Francuz čekaju mišljenje Stankovića, Terzića i Mrkele!

¡Muchas felicidades, @toro_fernandez19! 💙 Parabéns! 🎊 Happy Birthday! . ✌ El delantero uruguayo cumple 26 años en el día de hoy. . #AfoutezaECorazón #HappyBirthday #XuntosSomosMáisFortes

A post shared by RC Celta (@rccelta) on May 13, 2020 at 2:35am PDT