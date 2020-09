TRENER ČUKARIČKOG VESELINOVIĆ PRED OPROŠTAJNU UTAKMICU: Čuka je duboko u mom srcu, klub je ponovo pokazao svoju veličinu

Došao je Aleksandar Veselinović u Čukarički na leto 2019. godine, u međuvremenu je pravio sjajne rezultate, potpisao novi, četvorogodišnji ugovor, ali će na Banovom brdu kao šef struke biti zaključno sa utakmicom protiv Radničkog u Nišu (subota, 16 časova). Veselinović je dobio „ponudu koja se ne odbija“, od Al Dafre iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, gde će otputovati u sredu.

U klubu su brzo reagovali, kako to i priliči Čukaričkom, uz ogromnu zahvalnost i svu sreću Veselinoviću na njegovo mesto postavili su dosadašnjeg pomoćnika Dušana Đorđevića. I to je još jedna potvrda da su u Čukaričkom bili zadovoljni sistemom koji je Veselinović postavio, uz želju da se u sličnom ritmu nastavi u budućnosti.

- Iako je već sve završeno sa mojim novim timom, imam obavezu i to je bila moja izričita želja, da vodim ekipu u Nišu. Pričao sam sa tamošnjim gazdom kluba, zamolio ga da ima razumevanja, godinu i po dana sam na Banovom brdu, a pred nama je veoma važna utakmica za Čukarički. Apelujem na igrače da budemo maksimalni i da zabeležimo pozitivan rezultat u Nišu, u utakmici koja bi mogla mnogo da znači klubu – kazao je na početku razgovora Veselinović, koji je prethodnih dana bio gotovo isključivo fokusiran na pripremu duela protiv Radničkog.

foto: FK Čukarički

Veselinović je istakao zahvalnost čelnicima belo-crnih, koji su mu izašli u susret i omogućili mu da nastavi sa trenerskim radom u inostranstvu.

- Završavam, nadam se, prvu epizodu u Čukaričkim. Ovo nije zbogom, ovo je samo privremeni rastanak sa klubom. Čini me ponosnim što sam bio deo ove porodice, sigurno bih bio siromašiniji i kao čovek i kao trener da nisam bio ovde. Ujendo, fasciniran sam na koji način sam razgovarao sa vlasnikom kluba Draganom Obradovićem i njegovim prvim saradnicima u momentu dobijanja ponude iz Emirata. Reči koje su mi oni uputili i način na koji su mi izašli u susret, svakog čoveka treba da čine ponosnim. Mnogo mi je drago zbog toga, Čukarički je još jednom pokazao svoju veličinu. Rastali smo se u nadi da je ovo samo privremeno. Reči gospodina Obradovića da su vrata kluba za mene širom otvorena znače mi više od svih pehara. Čukarički je duboko u mom srcu, osećam se kao veliki navijač kluba – emotivno je pričao Veselinović o rastanku sa klubom sa Banovog brda.

Priznao je Veselinović da je ponuda iz UAE stigla iznenada, ujedno se zahvalio i prethodnom šefu struke Al Dafre Vuku Rašoviću, koji je sa tim timom pravio odlične rezultate.

- Što se tiče ponude iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ona je i za mene iznenađujuća. U Al Dafri su mi kazali da prate moj rad u poslednjih pet godina, još od vremena kad sam radio u Litvaniji. Raduje me da je šeikova želja bila da ja budem novi trener kluba, iako je bilo onih sa boljim renomeom, sa bogatijim „si-vijem“. Moram da iskoristim priliku da se zahvalim prethodnom šefu, Vuku Rašoviću, ujedno i svim trenerima sa ovih prosotra. Vuk je napravio fantastične rezultate, otvorio je vrata svojim sunarodnicima, i o tome ću morati da vodim računa u budućnosti. Najiskrenije, ovakva ponuda se ne dobija često – iskren je bio Veselinović.

Osvrnuo se potom Veselinović na period kad je došao u Čukarički, i uporedio ga sa momentom u kojem napušta klub.

- Kad sam došao na Banovo brdo, bilo je vidljivo da sam stigao u organizovan klub, to nije ništa novo za fudbalsku javnost. Čukarički je u tom trenutku bio spreman da zajedno uđemo u evolucioni period maksimalnog forsiranja mladih igrača. Već nekoliko puta sam govorio da kao trener imam tri ključne tačke u svom radu i razvoju. To su unapređenje kvaliteta igrača, napadačka igra i ostvarivanje rezultata dostojnih renomea kluba. To smo hrabro radili u proteklih godinu i po dana, uz uloženi trud od svih u klubu, od gazde Obradovića, preko zaposlenih i stručnog štaba – kazao je Veselinović, koji je potom nastavio:

foto: FK Čukarički

- Bilo bi degutantno da govorim kako je Čukarički igrao, ostavljam fudbalskoj javnosti da ona to proceni. Ali, ponosan sam da smo svi skupa zajedničkim trudom uspeli da za ovih godinu i po dana klub iznedri devet mladih reprezentativaca i Jocu Lukića koji je biser sprskog fudbala, a trenutno igra za selekciju Srbije do 19 godina. Interesantno je da niko do tog 24. maja kad sam stigao u klub, nije bio standardan igrač Čukaričkog. Oni su veliko blago ovog tima, ali i srpskog fudbala, i tu se ne završava priča. Čukarički je napravio bazu, iza njih dolaze novi mladi momci, puni želje za afirmacijom, što je pokazatelj da se radi planski i organizovano. Za ovih godinu i po dana, u svakom trenutku sam osetio da se radi u okviru jednog sistema, a moja uloga je bila da unapređujem sistem u okviru mojih nadležnosti.

Na kraju, Veselinović koji je često govorio i u prvi plan isticao mlade igrače, veliku zahvalnost pripisao je onim najiskusnijim prvotimcima Čukaričkog.

- Imam obavezu da se još jednom zahvalim na podršci i na saradnji svim ljudima porodice Čukaričkog. Pomenuo bih i članove stručnog štaba, koji su sa mnom uložili puno truda i napora, uvek su mi bili na usluzi, puni razumevanja. Takođe, izrađavam ponos i zadovoljstvo što sam radio sa pre svega divnom grupom ljudi, a onda i izvanrednih igrača. Bukvalno sam se radovao svakom danu kad idem na trening, oni su bili zadovojstvo trenutka života. Moram da napomenem iskusnije igrače, na čelu sa kapitenom Docićem, koji su bili ne samo igrači, već moji asistenti na terenu i neizmerna podrška u radu. Često su bili u senci mladih igrača, ali njihove afirmacije ne bi bilo bez iskusnijih. Želim Čukaričkom da ostvari sve svoje ciljeve, a ovom prilikom podsećam da je prvi sledeći izazov utakmica sa Radničkim. Činjenica je da imamo pet standardnih igrača koji su van stroja, ali moramo da se stisnemo i da odigramo na visokom nivou predstojeći meč protiv vrlo kvalitetnog rivala – zaključio je Aleksandar Veselinović priču sa još jednim osvrtom na predstojeći duel u Nišu.

Kurir sport

Kurir