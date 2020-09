Fiocco azzurro in casa @alisa.jalize & @djimsitiberat! 💙 È nato il primogenito Lion Aron 🥰 Congratulazioni a mamma e papà da tutta la famiglia #Atalanta! 🖤💙 Welcome Lion Aron #Djimsiti! 😍 Alisa and Berat’s firstborn was born today! Congratulations to mum and dad from the whole 🖤💙 family! #BenvenutoLionAron 👶🏻

A post shared by Atalanta B.C. (@atalantabc) on Sep 22, 2020 at 12:44pm PDT