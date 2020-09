MITROVIĆEV TRENER U SUKOBU SA VLASNIKOM FULAMA: Nećemo se nikome izvinjavati zbog 3 poraza!

Nekoliko minuta nakon poslednjeg zvižduka na utakmici u kojoj je Fulam poražen od Aston Vile sa 3:0, Kan je u nizu tvitova napisao da mu je žao zbog učinka Parkerovog tima.

"Vlasnik ste fudbalskog kluba i sami odlučujete kako ćete da komunicirate i pošaljete poruku. To nije nešto sa čime se slažem i nije korisno, ali on to tako vidi. Stvar zbog koje sam zapravo razočaran je kako se izvinjava zbog nastupa. Nije trebalo", rekao je Parker.

Fulam je novu sezonu u Premijer ligi počeo sa tri poraza i primio je deset golova.

foto: EPA/Mike Hewitt

Parker je naveo i da ovakve poruke samo otežavaju njemu i ekipi u daljem takmičenju i stao je iza svog tima.

"I pri rezultatu 0:3 igrači su se borili koliko su mogli da nas vrate u igru i zbog toga se ne slažem s njim. Biću prvi koji ću imati problema sa svojim timom i igračima ako budem smatrao da nešto treba kritikovati. Dakle, imam problem s tim i to je očito nešto sa čim se ne slažem", rekao je Parker.

Fulam će sledeći meč igrati u četvrtak protiv Brentforda, u četvrtom kolu Liga kupa.

Kurir sport / Beta

