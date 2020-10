SVEČANO I DANAS U HUMSKOJ: FK Partizan obeležio slavu! FOTO

Pravoslavna Crkva, danas 6. oktobra po starom i 23. septembra po novom kalendaru, molitveno slavi začeće svetog Jovana Preteče i Krstitelja Gospodnjeg.

Roditelji svetog Jovana preteče bili su Jelisaveta i sveti prorok Zaharije. Jovanovi roditelji dočekali su već pozne životne godine bez potomstva. Tada se Božji blagovesnik, arhangel Gavrilo, javio pravednom Zahariji dok je služio Bogu u jerusalimskom hramu. Božji izaslanik je Zahariji objavio da će njihove dugogodišnje molitve biti uslišene i da će njegova Jelisaveta roditi sina, koji će se zvati Jovan. Kako su oboje već bili stari, Zaharija je posumnjao u ove reči. Tog časa, prema predanju, Zaharija je onemeo i nije progovorio dok mu se nije rodio sin i dok on na jednoj daščici nije napisao Jovan.

Sveti Jovan se naziva pretečom, jer je prethodio dolasku Isusa Hrista. Propovedao je u jordanskoj pustinji. U svojim besedama učio je ljude kako da budu bolji. Opominjao ih je da se pokaju, jer je Spasitelj već došao, a onome ko se ne popravi, biće zatvoreno Carstvo nebesko. Takođe je govorio ljudima da se pokaju i pristupe svetom činu krštenja. Pošto je sveti Jovan krstio Isusa Hrista, naziva se još i Krstitelj.

– Ako je ko ljubopitljiv da to zna, neka ne pita o tome ni ljude, jer ljudi to ne znaju, ni prirodne zakone, jer to je iznad prirodnih zakona, nego neka obrati pogled svoj na silu Svemogućega Boga, koji je iz ništa stvorio sav svet, i koji za stvaranje prvoga čoveka, Adama, nije potrebovao nikakve roditelje, ni stare ni mlade. Mesto ljubopitstva odajmo hvalu Bogu, koji nam često javlja moć i milost i mudrost Svoju mimo prirodnih zakona, u koje okovani mi bismo, bez naročitih čudesa Božjih, pali u očajanje i Bogozaborav, – piše u crkvenom kalendaru povodom današnjeg praznika.

Dan Začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja u Srbiji se proslavlja kao krsna slava, ali i kao praznik svih onih parova koji žele, a ne mogu da imaju dece. Narod kaže da će i oni, dokle god duboko veruju u Boga zavredeti njegovu milost. Oni danas obavezno moraju otići u crkvu i pomoliti se ovom svetitelju, a On će im ispuniti ovu najveću želju.

Takođe, oni koji već imaju decu, na današnji dan treba da se podsete kolika su ona radost i da im pokažu ljubav i koliko ih vole.

U prostorijama fudbalskog kluba Partizan u podne održan je obred sečenja slavskog kolača, koji su učinili jerej Goran Đukić iz hrama Svetog Arhangela Gavrila, sa gostom, protojerejom-stavroforom Draganom Predićem iz hrama Pokrova Presvete Bogorodice uz prisustvo zaposlenika FK Partizan.

Svečanoj proslavi su prisustvovali generalni direktor g. Miloš Vazura, zamenik generalnog direktora g. Milorad Nikolić, šef stručnog štaba g. Aleksandar Stanojević, golman g. Vladimir Stojković, član upravnog odbora g. Mladen Mijatović, direktor marketinga g. Predrag Vujović, direktor finansija gđa. Snežana Petrović i ostali zaposleni u FK Partizan.

Svečanu slavsku besedu održao je jerej Goran Đukić iz hrama Svetog Arhangela Gavrila.

Nakon obreda i besede, održan je svečarski slavski ručak.

SREĆNA SLAVA I SVAKO DOBRO!

