NOVA URNEBESNA ANEGDOTA SA IBROM U GLAVNOJ ULOZI Hteo je da premlati Vandinog bivšeg muža: Ako to ponovo uradiš RAZBIĆU TI FACU!

Argentinski napadač Maksi Lopez otkrio je jednu urnebesnu anegdotu iz perioda kada je sa Ibrahimovićem nastupao u Milanu.

Bivši reprezentativac Argentine, poznat po propalom braku sa čuvenom Vandom Narom, nedavno je ispričao kako se zbog jednog pasa sukobio sa neponovljivm Šveđaninom.

Maksi i Ibra su te 2012. godine igrali zajedno u Milanu i na jednom gostovanju protiv Parme Argentinac se ozbiljno zamerio slavnom golgeteru.

"Igrali smo na gostoganju protiv Parme, nekoliko dana pre utakmice Lige šampiona. Primio sam loptu, zaustavio je i odmah dodao u prostor prema Ibrahimoviću. On je ostao ukopan u mestu, nije krenuo prema lopti. Nakon što je ispratio loptu pogledom kako odlazi u gol-aut, okrenuo se prema meni i rekao: 'Mamma Miaaa', koliko puta sam ti rekao...' Želeo je loptu u noge, a ne u for. Po mom mišljenju to je bilo dobro dodavanje jer bi izašao sam pred golmana i to sam mu rekao" kaže Maksi i nastavlja priču:

"Mislio sam da će mi u svlačionici nešto reći, ali nije. Dva, tri dana nije pričao sa mnom, a onda mi je prišao u svlačionici... 'Slušaj, sviđaš mi se. Vi Argentinci imate karakter za razliku od Brazilaca. Ali ako mi još jednom to uradiš, razbiću ti facu'" zapretio je Ibra Maksiju.

Maksi i Zlatan su šest meseci igrali zajedno u Milanu. Lopez nije ispunio očekivanja, napustio je klub i vratio se u Kataniju.

