OTAC LUKE JOVIĆA POSLE SKANDALA U REALU: Zabranili nam da dajemo izjave! Ali neko od gore vidi sve, doći će i naših 5 minuta!

Pre nekoliko dana pravu buru u španskim medijima izazvao je snimak na kojem Benzema govori saigračima šta treba da rade na terenu. Na poluvremenu utakmice snimljen je razgovor igrača Real Madrida, koji su u tom trenutku gubili 2:0 i dogovarali poslednje detalje za nastavak meča, a tokom konsultacija je Karim Benzema naređivao kome da (ne) ide lopta.

"Meni dodaj loptu, ne njemu (Vinisijusu Žunioru prim. aut.). On igra protiv nas", govorio je Benzema u tunelu, dok nije znao da ga kamere snimaju.

Prethodno se spekulisalo da igrači Real Madrida namerno ne dodaju loptu Luki Joviću, a snimak iz tunela samo je dodatno podgrejao ove sumnje.

foto: Profimedia

Ipak, španski mediji se nisu toliko bavili Benzemom, već su brže-bolje opet opleli po Luki.

"Jovićev slučaj je poseban. Za 15 meseci, njegova vrednost je prema Transfermarktu sa 60.000.000 evra pala na 25.000.000 evra Jović je u očima trenera osuđen. Zidan ga ne voli, tu postoji i čuvena izjava Borhe Majorala, a ni Jović ne pomaže sebi. Mečevi protiv Betisa i Šahtjora su pokazali da Jović igra u paralelnoj dimenziji. To je jedini način da objasnimo kako je za 72 minuta protiv Betisa imao 14 dodira sa loptom i 10 dodavanja", piše As.

I dok Španci piskaraju o Luki, njemu i njegovom ocu iz Reala su zabranili komunikaciju sa "sedmom silom".

"Neko to od gore sve vidi, pa neka sudi! Čekamo naših pet minuta, nadamo se da će doći. To je sve što mogu da vam kažem. Zvali su me i iz španskih medija, ali je meni i Luki zabranjeno da dajemo izjave", kazao je za Informer Milan Jović.

foto: Profimedia, Privatna Arhiva

(Kurir sport)

Kurir