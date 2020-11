TRAŽIO SAM OD RADNIČKOG DA RASKINEMO UGOVOR: Šokirani Marković za Kurir objasnio šta se dogodilo u 8. minutu utakmice sa Javorom

- Jako mi je žao i teško što sam došao u situaciju da se moje ime provlači kroz medije kao ime jednog grubijana i agresivnog igrača. Ja sam 16 godina profesionalni fudbaler, 11 godina sam igrao u inostranstvu i ovo mi je tek prvi direktan crveni karton u karijeri, a igram na poziciji štopera, što bi nešto trebalo da govori. Što se tiče mog jučerašnjeg starta, smatram da ako se pažljivo pogleda može se jasno videti da nisam imamo nikakvu nameru da povredim protivničkog igrača, rekao je fudbaler Radničkog Žarko Marković odgovarajući na saopštenje Javora, kojim ga optužuju da je svesno želeo da povredi Zvekanova na jučerašnjoj utakmici.

Marković dodaje da je šokiran ovakvom vrstom etiketiranja u medijima. Inače, meč u Ivanjici bio je buran, a crveni karton u 8. minutu utakmice je suštinski odredio tok ovog susreta.

-Start je bio desnom nogom, bez otvorenog stopala, ja sam ga težinom svog tela nezgodno zahvatio i možda je to na malim ekranima izgledalo preenergično. Ja zaista nisam imao nikakvu nameru. Morate da znate da ja imam preko dva metra i da sam težak 100 kilograma i verovatno zbog toga svaki moj start izgleda energičniji nego što to zaista jeste. Meni je jako čudna ova situacija da se moje ime provlači u kontekstu nekog grubijana, jer ja to nisam. Ja sam Zvekanova tražio na poluvremenu, on je čini mi se više bio uplašen nego što je bio povređen. Prema njegovim rečima ne radi se o težoj povredi, već je reč o nelagodi u predelu lista i on smatra da neće biti nikakvih posledica. Ja sam ga danas ponovo kontaktirao i dobio informaciju da je sve u redu. A morate da znate da on nije uradio snimak, tako da mi zaista nije jasno zbog čega sam etiketiran u saopštenju Javora - objašnjava Marković. On dodaje da mu nije jasan kriterijum suđenja Srđana Jovanovića.

-Nikad nisam komentarisao suđenje, niti sam se bavio sudijama i njihovim odlukama. Kao što mi možemo da pogrešimo na terenu, tako i sudije mogu da pogreše. Greške su sastavni deo svakog posla, ali moram da kažem da se meni sa gospodinom Jovanovićem u poslednje vreme dešavaju zaista čudne situacije. Protiv TSC-a mi je nedavno svirao penal u 93. minutu, iako nikakvog kontakta tada nije bilo i nikome nije bilo jasno zašto ga je dosudio. Sada sam dobio direktan crveni karton za prvi start na utakmici u osmom minutu. Ja se zaista sada pitam da li gospodin Jovanović ima nešto sa mnom i da li među nama postoji neki problem? Ja ovako nešto nikada nisam doživeo u karijeri. Meni je mnogo teško zbog svega. Danas nisam bio u stanju da treniram sa ekipom, a predložio sam klubu i da raskine ugovor sa mnom sporazumno, jer ne želim da moji saigrači i Radnički ispaštaju zbog mene- završio je Marković.

Inače, za vreme ovog meča bilo je čudnih situacija i van terena, a klupa Radničkog je neprestano gađana raznim predmetima iz svečane lože domaćeg tima.

Kurir sport

Kurir