BENDTNER OPET BEZ DLAKE NA JEZIKU: Bufon i Pirlo se krili po toaletima sa kafom i cigaretama, to je bila normalna stvar (VIDEO)

Nekadašnji as Arsenala i Juventusa, igra za Tarmbi, klub iz Kopenhagena koji se takmiči u četvrtoj ligi Danske, a u uključenju uživo za BBC radio jedna od tema bila je i pušenje.

Niklas je, kao i uvek, bez dlake na jeziku otkrio kako nije bilo kluba u kom je igrao, a da se pojedini fudbaleri nisu "družili" sa ciagretama, te naglasio da je to u Italiji bila sasvim normalna stvar.

- Sećam se da u Juventusu nisam mogao da pronađem saigrače i to mi je stvarno bilo pomalo čudno. Gde su svi? To je moj prvi dan, a nema nikoga. I onda sam ih pronašao. Njih desetak, 12-ak u kupatilu... Opušteno ćaskaju, uživaju u društvu, piju kaficu, zapalili cigare... Bilo je to nešto nezamislivo, ali sam odmah pomislio da sam došao u klub u kom ću zaista uživati - ispričao je Niklas, pa oktrio ko su bili najokoreliji pušaci u torisnkom klubu:

foto: AP

foto: AP

- Đanluiđi Bufon i Andrea Pirlo su redovno ispijali kafe i pušili, ali ko bi mogao bilo šta da im prigovori zbog toga? Kada vidiš njihove karijere i kakvi su to profeisonalci, to mi je baš otvorilo oči. Zbog profesionalizma koja su se pokazivali na terenu i zbog drugarstva koje je vladalo u svlačionici niko im ništa nije zamerao!

(G.F.)

Kurir