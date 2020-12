NAJBOLJI IGRAČ SVETA POSTAJE ĐAVO?! Levandovski razgovarao sa Fergusonom o prelasku u Junajted (FOTO)

Fudbaler Bajerna iz Minhena Robert Levandovski rekao je da je 2012. godine razgovarao sa Mančester junajtedom o prelasku na Old Traford.

Levandovski je od 2010. do 2014. godine igrao za Borusiju iz Dortmunda, a 2012. godine kontaktirao ga je tadašnji trener Junajteda Aleks Ferguson oko prelaska u engleski klub.

Borusija Dortmund je odbila da proda svog napadača, a Ferguson je posle toga doveo Robina van Persija iz Arsenala.

"Posle moje druge godine u Dortmundu razgovarao sam sa Aleksom Fergusonom. Želeo je da dodjem u Mančester. Bio sam vrlo zainteresovan. Mogu čak da kažem da sam bio spreman. Ali, Dortmund nije želeo da me pusti. Nije me to mnogo uznemirilo jer su stvari išle dobro sa Borusijom", rekao je Levandovski za Frans fudbal, preneo je Eurosport.

foto: AP

Mančester junajted je u sezoni 2012/2013 osvojio titulu u Premijer ligi, a to je bila poslednja Fergusonova sezona u klubu. Junajted od tada nije osvojio titulu, a Levandovski je još dve sezone ostao u Dortmundu, a zatim je prešao u Bajern iz Minehna.

On je u Bajernu igrao još bolje, osvojio je šest šampionskih titula i Ligu šampiona, a prošle nedelje proglašen je za najboljeg fudbalera 2020. godine u izboru Međunarodne fudbalske federacije (Fifa). On je u izboru pobedio Lionela Mesija i Kristijana Ronalda.

"Mesi i Ronaldo su već dugo u vrhu i to ih čini neuporedivima. Kada se to uzme u obzir, gledajući brojke iz ove godine i čak iz prethodnih, mislim da sam prilično dobar po pitanju nastupa i postignutih golova. Ako ne budem za istim stolom sa Mesijem i Ronaldom, mislim da ih mogu pozvati da jedu za mojim stolom", naveo je Levandovski.

foto: Profimedia

(Beta)

Kurir