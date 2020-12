PUKLA BRUKA U IZREALU Pešić za Kurir: Trener, koji je pritom Srbin, PSOVAO mi je SRPSKU MAJKU!

Ne trebaju nama neprijatelji, Srbin je Srbinu najveći neprijatelj, reče nam u jednom momentu razgovora Aleksandar Pešić, koji je bio razočaran, ali i ljut zbog svega što je doživeo u ponedeljak uveče na fudbalskom terenu.

Slobodan Drapić, trener Beitara, vređao je na nacionalnoj osnovi Aleksandra Pešića, fudbalera Makabija! Drapić, rođen pre 55 godina u Novom Sadu, živi i radi tri decenije u Izraelu, dok je Pešić odnedavno član najboljeg tamošnjeg kluba. Duel Beitar - Makabi obeležio je skandal.

- Fudbaleri Beitara su izbacili jednu loptu u aut zbog povrede igrača. Vratio sam im loptu, ali tako što sam je izabacio u gol-aut umesto da, možda, dodam golmanu. Rekao sam njihovim defanzivcima da ih neću napadati kad budu iznosili loptu, a onda sam samo s njihove klupe počeo da čujem glasove - počinje priču Pešić za Kurir.

- Bile su to bolesne uvrede. J...m ti sve po spisku, j...m ti majku srpsku, j...m ti familiju, i to je izgovarao trener Beitara minut i po, dva. Nisam mogao da poverujem šta se dešava. Pomoćni trener u mom klubu, isto Srbin, prišao mu je i pitao ga kako ga nije sramota da to radi, a ovaj mu je odgovorio: "J...m mater i tebi". Prišao sam mu i ja i pitao ga zašto to radi, odmahnuo je samo rukom.

Nije bilo potrebe postavljati pitanja fudbaleru Makabija.

- Ako on vuče frustracije što je iz Srbije ili Srbin, to je njegov problem. Ja sam ponosan što sam Srbin. Vređaj mene, nije problem, ali da mi vređaš majku srpsku?! Neću da ćutim na to. Iz kluba su me savetovali da "spustim loptu" i da ne izlazim sa svim tim u javnost. Neću! Ne mogu preko ovoga da pređem kao da nije bilo. Da je mene lično vređao, u redu, razumeo bih, to su stvari koje se dešavaju u trenutku, posle se priđe, izvini, ali ovo...

Spreman je Pešić i na sve što druga strana kaže.

- Ne bih prihvatio nikakvo izvinjenje, jer onakve stvari ne mogu ni u afektu da se kažu. Ma, može i da demantuje sve i da priča šta god želi. Imam i svedoka za svaku reč koju je izgovorio! Verujte mi, danas mi je još gore nego posle utakmice zbog svega što sam doživeo - mešaju se Pešiću u glasu tuga, gorčina i bes.

Radio s Grantom u Partizanu Trener koga je Aleksandar Pešić optužio da mu je vređao porodicu već tri decenije živi i radi u Izraelu. Tamo je proveo gotovo kompletnu fudbalsku, ali i trenersku karijeru. Imao je samo jedan izlet u Srbiji, i to 2012. godine, kada je radio kratko kao pomoćnik Avrama Granta u Partizanu.

Sudija: Ne razumem vaš jezik Pitali smo Pešića da li je arbitrima prijavio šta se dešava: - Rekao sam im i ja, ali i ljudi s naše klupe, odgovorili su da ne mogu ništa da urade jer ne razumeju srpski jezik i šta se izgovaralo.

Kurir sport/Miloš Bjelinić

Kurir