ON JE BIO JEDINI KOJI JE MOGAO DA ZAUSTAVI PIKSIJA Goran Stevanović otkrio protiv koga jedino Stojković nije mogao da igra i zašto

Bivši fudbalski as, a sada iskusni trener Goran Stevanović, u emsiji " Mojih Top 11" ispričao je anegdotu iz svoje bogate fudbalske karijere. Naime, njemu je legendarni Dragan Stojković Piksi otkrio kako je na terenu najviše problema imao sa čuvenim Acom Đorđevićem protiv koga mu je bilo najteže da igra.

- Hahhahahaaa... pa tajna je bila u Acinoj faci... To mi je Piksi pričao, da ne može da igra protiv njega zbog face koju je pravio tokom utakmice. Kaže 'hoću da pričam sa njim, on ćuti... stoji pored mene i ćuti... ja ne znam šta ću... kad ga vidim najradije bih da me trener odmah zameni'. Hahahhaha... pa vidi kakva je to faca, kako da igraš protiv njega, nema šanse... tu nijedan dribling ne pali - ispričao je Aca Đorđević u emsiji " Mojih Top 11'' koja će se uskoro naći i na oficijanom jutjub kanalu ovog serijala.

