VERUJU U BOLJE DANE BEZ KORONE! Uefa ne menja svoje planove za EURO i Ligu šampiona!

Evropska fudbalska unija (Uefa) trenutno ne planira da menja svoje planove za Evropsko prvenstvo ili Ligu šampiona, uprskos teškoj situaciji sa pandemijom korona virusa koja je poremetila rasporede u ostalim sportovima, kao što su Formula 1 ili skijanje.

"Što se tiče EURA", koji je prvobitno bio zakazan za leto 2020, a potom pomeren za ovu godinu, "ništa se nije promenilo", rekao je portparol Uefa za Frans Pres.

Uefa bi do 5. marta trebalo da donese odluku "grad po grad", a na stolu su četiri opcije - "100 odsto gledalaca na stadionu, 50 do 100 odsto, 20 do 30 odsto ili bez navijača" uz razne zdravstvene mere opreza u svakom od ovih slučaja.

Uefa i dalje planira održavanje šampionata Evrope u 12 gradova u 12 zemalja, ali je prvi čovek Fudbalskog saveza Švajcarske Dominik Blan juče izjavio da je taj scenario teško održiv obzirom na ograničenja u putovanjima.

Blan je pomenuo dva moguća scenarija - igrati EURO u jednoj zemlji, na primer Rusiji ili Nemačkoj, ili u jednom velikom gradu koji ima dovoljno stadiona, poput Londona.

On je, takodje, u istom intervjuu rekao i da ne može da zamisli navijače na tribinama i da veruje da će se šampionat Evrope odigrati pred praznim stadionima, kao što je bio slučaj sa završnicom Lige šampiona u Lisabonu.

Klupska takmičenja, uključujući i Ligu šampiona, gde će se od 16. februara igrati utakmice osmine finala, nisu ugrožena, za razliku od takmičenja u ragbiju, naveli su iz Uefa.

Beta

Kurir