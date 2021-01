OTKRIVENO ZAŠTO DMITROVIĆ ŠUTIRA PENALE: Trener Eibara objasnio svoju odluku!

Na njegovu žalost to im nije previše pomoglo jer je Atletiko na kraju ipak pobedio pogotkom Suareza sa penala u samom finišu meča.

Trener Eibara Hose Mendilibar je posle utakmice objasnio svoju iznenađujuću odluku.

"Marko je morao da šutira jer su svi ostali umeli da podbace, morali smo da učinimo nešto. On će šutirati dok ne promaši. To je zakon fudbala. Na treninzima šutira odlično i bili smo sigurni da će i sada dobro to izvesti", rekao je Mendilibar.

Dakle u narednim kolima možemo očekivati da Dmitrović poboljša svoj golgeterski učinak.

Kurir sport

Kurir