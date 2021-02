MILAN JE RANJEN, HOĆE ISKUPLJENJE NA MARAKANI: Kapiten Romanjoli zapretio Crvenoj zvezdi!

Mal Specija uzdrmala je veliki Milan, a Crvena zvezda bi mogla da ga nokautira. Sedmostruki prvak Evrope u četvrtak dolazi u Beograd, gde će od 18.55 sati igrati prvu utakmicu šesnaestine finala Lige Evrope protiv čete koju predvodi Dejan Stanković.

Kapiten Milana Alesio Romanjoli obećao je navijačima roso-nera da će se ekipa iskupiti za poraz od Specije i gubitak liderske pozicije u Serijia A, u četvrtak protiv Crvene zvezde.

– Uradili smo mnogo toga lošeg protiv Specije i to je naša krivica. Moramo da promenimo stvari za meč u četvrtak. Bilo je to loše veče i moramo da prihvatimo odgovornost. Nije smelo to da se desi – kazao je Romanjoli za Skaj sport.

Milan ranjen dolazi u Beograd, gde želi da zaleči rane iz domaćeg prvenstva.

- Navikli smo da igramo na svaka tri-četiri dana. Izazov na stadionu Crvene zvezde će biti lek da zaboravimo ovu utakmicu. Cilj nam je da se plasiramo u Ligu šampiona, a videćemo gde ćemo završiti na kraju sezone – otkrio je ambicije Romanjoli.

Kurir sport

Kurir