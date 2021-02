VLADIMIR GAĆINOVIĆ PRED MEČ SA NOVIM PAZAROM: Idemo na gostovanje po tri nova boda!

Fudbaleri Radničkog u sredu od 16 časova gostuju Novom Pazaru, u susretu 22. kola Superlige Srbije.

Niški tim u ovaj meč ulazi kao osmoplasirani na tabeli sa 31 osvojenim bodom, dok je Novi Pazar na 14. poziciji sa deset bodova manje.

U prvom delu sezone Radnički je savladao Novi Pazar na svom stadionu rezultatom 2:1.

Duel u Novom Pazaru najavio je šef stručnog štaba Nišlija Vladimir Gaćinović.

-Pred nama je teška utakmica, a čeka nas okršaj sa jednom pravom ratničkom ekipom. I njima i nama su bodovi neophodni, a mi znamo gde idemo i šta treba da uradimo kako bi došli do cilja. Mislim da smo u dva prethodna kola zaslužili mnogo više od jednog osvojenog boda, ali verujemo da će nam se to vratiti u nastavku prvenstva. Dobro smo se pripremili za Novi Pazar, gledamo sebe i verujemo da na „vrućem“ terenu možemo ostvariti pobedu. Protivnik je kvalitetan, moj kolega Radoslav Batak je u prvom delu sezone vodio Radnički i dobro poznaje naše igrače, ali bez obzira na to, mi idemo tamo po bodove- rekao je Gaćinović.

Trener Radničkog smatra da je drugo poluvreme iz subotnjeg poraza od Crvene zvezde (0:1) model po kojem njegov tim treba da igra u svakom meču.

-Nedostajao je samo taj gol da stavimo pečat na zaista dobru igru u drugom poluvremenu protiv Zvezde. Mi smo prvo poluvreme prosto prespavali, a jedan od razloga je to što su naši igrači odabrali lošu obuću za teren koji je bio potpuno zaleđen. Kasnije smo bili na nivou koji želimo, ali nažalost nismo adekvatno nagrađeni za uloženi trud. Ne treba više da se okrećemo ka toj utakmici. Izvukli smo i pozitivne i negativne pouke i one su nam bile značajne u pripremi ovog susreta u Novom Pazaru. Moraćemo da 90 minuta budemo na nivou drugog poluvremena sa Zvezdom, da budemo smireniji u završnici i to je jedini način da dođemo do uspeha- istakao je Gaćinović.

Radnički i na ovoj utakmici neće biti kompletan.

-Vraća nam se Nenad Gavrić posle odrađene suspenzije zbog žutih kartona, ali će izostati povređeni štoper Žarko Marković i vezista Aleksandar Kovačević. Radi se o veoma bitnim fudbalerima za našu igru, ali koga nema bez njega se može i mora. Svi ostali su spremni i konkurišu za prvu postavu- završio je Gaćinović.

