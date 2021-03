IZ NAPRETKA PORUČUJU: Moramo da osvojimo Zlatibor ako želimo opstanak u eliti!

U prethodnom kolu Napredak je izgubio od Rada (0:2) na svom terenu, a taj debakl čarapana izazvao je pravu buru u Klubu i u Kruševcu. Kompletno rukovodstvo je podnelo ostavku, a sada je na potezu najviši klupski organ – Skupština, koja treba po hitnom postupku da se sastane i odredi novu strategiju.

Do kraja prvenstva u opticaju je još 39 bodova, teoretske i praktične šanse za opstanak u srpskoj fudbalskoj eliti postoje i za to nema predaje, nema bele zastave, već velika borba u tom pravcu.

- Fudbal je igra u kojoj se dobija i gubi. Rad je priželjkivao bod u Kruševcu i bili bi presrećni da su ga uzeli. Na našu žalost, uzeli su sva tri. Opet ću ponoviti, mi smo ponovo promašili nenormalno mnogo šansi, imali totalnu dominaciju, 447 dodavanja, 83 odsto tačnosti. Protivnik je imao 220 dodavanja, samo nekoliko šuteva ka golu. Mi smo imali 20 udaraca ka golu, od toga 13 u okvir. Na kraju smo svesno ušli u rizik, pomerili Mršića napred da pokušamo da spasimo makar bod, ali nismo uspeli. Prate nas ti pehovi, stvarno je neshvatljivo da na svakoj utakmici stvaramo toliko šansi i promašujemo. Za 25 godina karijere meni se ovo nikad nije desilo, ali i dalje sam uveren da ćemo sačuvati superligaški status. Pravo na optimizam, pre svega, daje mi činjenca da momci rade odlično, da je atmosfera unutar svlačionice izvanredna i smatram da će ova ekipa naći pravi put i kao reka ponornica izaći iz tunela i stići do željenog cilja - rekao je je trener Milan Đuričić na konferenciji za novinare.

Napretkov kormilar žali što nema publike i veruje da bi sve biolo mnogo lakše:

- Nekim klubovima prisustvo navijača ne znači puno. Sad da dozvole povratak publike ne bi sakupili više od 30 ljudi na stadionu. Sa Napretkom to nije slučaj, podigli bi navijači ekipu, izvršili pritisak na protivnika, ali moramo da se borimo sami. I verujem da ćemo uspeti, bez obzira što ne možeš uvek da naviješ ekipu i pobediš kad god želiš. Primera radi, Mančester Siti, Liverpul i ostali veliki timovi ulože po 500 miliona evra, a samo jedan može biti prvak. Znači li to da ostali ne vrede!? Kad neko hoće da se izbori za prvo mesto, ali i za opstanak, mora da ima iskusne igrače. Mi ih imamo 14 i ako ne mogu da se izdignu iz ove situacije, onda je problem do nas, jer ljudi iz Uprave kluba su ispoštovali sve što smo želeli. Ubeđen sam da posedujemo kvalitet, verujem i u kvalitet našeg rada i siguran sam da ćemo uskoro izaći iz ove krize.

Najstandardniji Napretkov igrač u poslednje dve godine Milan Spremo, deli optimizam svojih saigrača i Stručnog štaba:

-Idemo u Užice da pobedimo, iako je Zlatibor čvrsta, prava domaćinska ekipa. Moramo od početka da uđemo u utakmicu na pravi način, nametnemo se, jer bodovi su nam preko potrebni.

Stručni štaba Napretka sada prvi put u prolećnoj sezoni može da računa na sve igrače, osim Mrkića, koji je nedavno operisan, pa i to je dodatni stimulans i još jedna doza optimizma. Utakmica sa Zlatiborom igra se u ponedeljak u Užicu sa početkom u 18 sati. Napredak sa 22 boda nalazi se na 17. mestu u zoni ispadanja i do kraja sezone predstoji mu grčevita borba za opstanak.

Ž.M.

