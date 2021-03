REVOLUCIONARNA PROMENA U LIGI ŠAMPIONA! Zaboravite grupnu fazu: Ovako će izgledati NOVI FORMAT elitnog takmičenja!

Naime u novoformiranoj Ligi šampiona igraće čak 36 klubova, a neće biti grupne faze, saznaju francuski mediji

Učestvovaće 36 klubova, a igraće se 10 kola po švajcarskom sistemu, što znači da će se parovi za narednu rundu određivati pred svako kolo, a žreb će biti takav da će se gledati da što više mečeva međusobno odigraju klubovi iz gornjeg dela tabele.

Osam prvoplasiranih će direktno u osminu finala, dok će u baraž za plasman među 16 najboljih međusobno igrati klubovi od 9. do 24. pozicije. Još nije definisano, ali će najverovatnije klubovi od 25. do 32. mesta u nokaut fazu Lige Evrope, dok će najgora četiri okončati evropsku sezonu.

Od detalja je ostalo još da se utanači koliko će ko imati predstavnika u eliti, a pretpostavlja se da će četiri najjače lige umesto dosadašnja četiri imati po pet predstavnika, što znači da će iz Engleske, Italije, Španije i Nemačke stići više od polovine učesnika Lige šampiona. Francuska će imati tri predstavnika, dok će u elitu i šampioni država od šestog do 13. mesta na UEFA rang listi. Preostalih šest mesta će biti dodeljena kroz kvalifikacije, tri klubovima koji nisu šampioni, iz liga do 15. mesta na rang listi, dok će preostala tri biti za šampione koji su ispod 15 mesta, koji će igrati gusto sito kvalifikacija, a to se trenutno odnosi i na Srbiju.

Ovo oko raspodele broja mesta u eliti još nije definitivno, ali prema istim izvorima, izgledaće upravo ovako,

Čini se da je sve je urađeno da bi se izbeglo formiranje evropske Superlige, kojj se Uefa žestoko protivi.

Kurir sport

Kurir