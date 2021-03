INTERVJU OGNJENA VRANJEŠA ZAPALIO BOSNU! Navijači KIPTE OD BESA posle šokantnih prozivki kontroverznog Banjalučanina!

Defanzivac belgijskog kluba Šarloa bez dlake na jeziku govorio je o fudbalskoj reprezentaciji Bosne i spekulacijama o njegovom povratku nacionalni tim ove zemlje.

Kontroverzni Banjalučanin odbacio je mogućnost da ponovo zaigra za popularne "Zmajeve".

"Tačno je da sam duže vreme vodio razgovore sa ljudima iz Fudbalskog saveza BiH. Oni su izrazili želju da ponovo obučem dres reprezentacije. Međutim, definitivno sam stavio tačku na tu priču. Ne želim da se vraćam u fudbalsku reprezentaciju BiH. Nemam ni snage, ni volje da igram nakon svih negativnih stvari koje su dešavale oko mene", rekao je Vranješ u intervjuu za "Provjereno.info".

Fudbaler Šarloa je istako da je u reprezentaciji uvek pružao maksimum i da je nepravedno bio na meti raznih kritičara.

"Uvek sam bio na raspolaganju, dolazio sam i povređen na pripreme, igrao pod bolovima, grizao sam za dres svaku utakmicu i nikada nisam tražio alibi za bilo šta. Ni to nije bilo dovoljno. Uvek je Ognjen Vranješ bio problem i zato ne želim više da ginem za nekog da bi me posle toga omalovažavali raznorazni, nebitni, ljudi. Ne želim da se o meni ponovo priča sve najgore. Čovjek jednom mora da podvuče crtu i da kaže kada je dosta. Ja sam svoje rekao na terenu na kojem sam uvek davao maksimum, pa i dan danas, kažu da sam bio jedan od najpožrtvovanijih igrača u generaciji koja je, da ne zaboravimo, otišla na Svjetsko prvenstvo. Oni kojima to nije bilo dovoljno, mogu samo da kažem, neka im je daleko lepa kuća i neka bude na njihovu sramotu i takozvanu ‘ljubav’ prema BiH".

Vranješ ističe da ne želi da ga bilo ko omalovažava i nipodaštava njeguvo burbu na terenu. Uveren je da bi za svaku grešku bio predstavljen kao jedini krivac.

foto: Profimedia

Banjalučanin je rekao da mu je jedino žao iskrenih navijača Bosne, koji ga vole i poštuju i koji su iskreno priželjkivali njegov povratak. Naravno, imao je i šta da kaže za one druge "takozvane navijače" BIH.

"Postoji grupa ljudi, lažnih navijača i patriota koje ja nazivam ‘bauštelcima’ za koje nikada neću imati niti jednu lepu reč. Oni su najveće zlo reprezentativnog fudbala u Bosni i Hercegovini. Ponavljam, podvlačim, i jasno poručujem da ne želim sa ovim izrazom da uvredim ljude koji pošteno zarađuju svoj hleb radeći teške građevinske poslove. Za takve imam najdublje poštovanje. Međutim, ovi drugi, 'bauštelci', koji se kriju iza imena 'BH Fanaticos' njih ne poštujem i nikada ih neću poštovati. To sam im otvoreno rekao u više navrata. Oni su nebitna grupa koja je sebi dala za pravo da bojkotuje igrače, da bojkotuje selektora, da bojkotuje sve što im padne na pamet kako bi se, bar na trenutak osjetila bitnom, u svom nebitnom životu. Rekao sam više puta, ako im se ne sviđa kako reprezentacija igra neka ostanu kod kuće, otvore flašu vina i uživaju u nekom crtanom filmu, ali neka nađu neki crtani film koji je smešan poput njih", oštar je Vranješ.

Bivši reprezentativac BIH poručio je da ne podnosi licemerje i lažne patriote.

"Na stadionu, kada igra reprezentacija, njih niko nije željan. Ni grači, niti bilo ko od pravih navijača. Oni sebi daju za pravo da se busaju u prsa sa nekim lažnim patriotizmom. Ima ona stara narodna u kojoj se spominju kurva i poštenje, pa tako i oni. Žive hiljadama kilometara daleko od BiH, žive daleko od problema sa kojim se suočava narod u BiH, ne brinu brigu običnog naroda koji je ostao da živi u Bosni i Hercegovini, a onda daju sebi za pravo da pričaju kako vole Bosnu i Hercegovinu više nego bilo ko drugi. To je sramota i gnušam se takvog licemerja. Tu njihovu lažnu ljubav i lažni patriotizam odavno su svi prozreli, ali oni i dalje misle da imaju neko pravo da odlučuju o nečemu, a ne znaju, zapravo, koliko su jadni. Njih niko ne shvata ozbiljno. Niti u navijačkom svijetu, znaju oni dobro kako su prošli u Atini sa navijačima AEK-a. To je mizerna grupa ljudi koja leči svoje lične frustracije. Mislim da im je dobro poručio novi selektor kada im je rekao da bi se možda i zabrinuo da ih je na one proteste tokom promocije došlo deset hiljada, a ne šaka jada. Nekada su mi pisali poruke da je moj sat otkucao, da sam 'persona non grata' međutim, sada je jasno, da su oni te poruke zapravo pisali sami sebi" zaključio je Vranješ.

foto: Profimedia

Kurir sport/Provjereno.info

Kurir