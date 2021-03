ZAŠTO REM KAŽNJAVA GRAĐANE SRBIJE: Samo "privilegovani" sa SBB mogu da gledaju reprezentaciju!

I dalje se samo Junajted grupa pita: najvažnije utakmice srpske fudbalske reprezentacije moći će da gledaju samo oni građani koji imaju SBB.

Kada je Junajted grupa, u čijem vlasništvu je i prekogranična TV Nova S kupila TV prava na utakmice srpske reprezentacije, poklonici sporta nisu mogli da veruju da će ubuduće, pored toga što plaćaju pretplatu RTS-u, morati da uvedu kablovsku televiziju SBB ako ih zanima reprezentativni fudbal.

Kada je menadžment Junajted grupe primetio da značajan broj pretplatnika napušta SBB i prelazi na MTS, kupili su sva TV prava na utakmice reprezentacije jer decenijama u svim merenjima gledanosti ti mečevi nemaju konkurenciju: najgledaniji su i imaju najviše najskupljih reklama.

U Junajted grupi, koja je vlasnik prava, znali su da će, kao i do sada, REM zatvoriti oči i dozvoliti da se utakmice prenose na Novoj S iako to zakon izričito zabranjuje. Zbog toga su u Junajted grupi ovako rezonovali: baš nas briga. Kršićemo i dalje zakone. REM će, kao i do sada, da ćuti. Ako se neko i usprotivi odmah ćemo alarmirati strane amasade, nevladin sektor, "nezavisne" medije i "zakukati" da država želi da ugasi nezavisne medije, da je to gušenje slobode izražavanja i konstantan pritisak na Junajted grupu sa namerom da Telekom preuzme tržište ove kompanije.

I nastavićemo kao i do sada.

Da je REM, što je njegova zakonska obaveza, napravio LISTU NAJVAŽNIJIH DOGAĐAJA OD POSEBOG ZNAČAJA ZA SVE GRAĐANE, utakmice reprezentacije bi svakako bile na toj listi. Mečeve nacionalnog tima, na osnovu člana 64.Z akona o elektronskim medijima, mogao bi da prenosi samo "pružalac medijske usluge televizijskog emitovanja kome je pristup slobodan i čija zona pokrivanja obuhvata celokupno područje Republike Srbije i o tome obaveštava Evropsku komisiju".

I u Pravilniku REM-a, u članu 3, stav 3, definisano je da je na toj listi događaj "ako je reč o značajnom međunarodnom sportskom susretu u kojem učestvuju predstavnici Srbije".

Da biste bolje razumeli: Junajted grupa je kupila prava na direktne prenose utakmica reprezentacije, ali mediji u njenom vlasništvu ne ispunjavaju zakonske uslove da ti prenosi budu emitovani na Sport klubu, N1 ili Novoj S. To bi isto bilo kao kada bi neko u Srbiji kupio avion u Nemačkoj. Ali to što je vlasnik aviona ne daje mu pravo da taj avion vozi. Da bi taj avion "poleteo" dozvolu mu daje institucija koja je za to ovlašćena. Isto je i sa utakmicama naše reprezentacije. Junajted grupa svoja prava na prenose može prodati, pokloniti, ustupiti onome ko ispunjava zakonske uslove, a to su televizije koje pokrivaju teritoriju čitave države i imaju slobodan pristup, ali se ne mogu prenositi na kablovskim kanalima koji su dostupni samo određenom broju građana koji su pretplaćeni na kablovsku mrežu u kojoj su ti kanali.

Baš me zanima da li će poslanicima, koji kontinuirano kritikuju tzv. Šolakove medije, koji godinama krše sve medijske zakone, smetati što veći deo Srbije neće gledati Piksijeve izabranike ili će opet naći opravdanje za rad REM-a, a "otrovne" strele usmeriti ka Šolaku, kome je upravo REM omogućio da krši zakon.

Ljubitelji fudbala posebno su razočarani inertnošću RTS-a, koji se olako odrekao utakmica nacionalnog tima, koje su mu donosile ogromnu gledanost i značajan marketinßki prihod, ali i nebrigom čelnih ljudi Fudbalskog saveza koji su dozvolili da mečeve nacionalnog tima gledaju samo pretplatnici SBB-a.

Piše: Dragiša Kovačević

Kurir