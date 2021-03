ŠTA JE PIKSI PROMENIO? Ovih 10 stvari više nije isto! OTKRIVAMO - šta je zabranjeno, a šta dozvoljeno! Tu je i čuveni MENTALITET!

Šta je Dragan Stojković to uradio za četiri dana, pa reprezentacija deluje kao preporođena

Imao je samo četiri dana da bude sa njima. To su isti igrači od pre, ali nije isti tim. A, zašto nije isti tim? Zato što ga predvodi Dragan Stojković.

Legendarni as uzeo je stvari pod svoje. Napravio je od grupe fudbalera nešto što počinje da liči na ozbiljan tim. Nisu bitni rezultati toliko, koliko nam je važno da konačno Srbija počne da igra fudbal. A, ne da gledamo mučenja na terenu na šta smo navikli u prethodnoj deceniji.

Promenio je Piksi mnogo toga u ponašanju igrača, njihovom pristupu, doneo je potpuno novu retoriku u odnosu sa nacijom i medijima.

1. Mentalitet

Gubimo? Pa šta, pobedićemo! Pamtimo veoma dobro Srbiju iz prethodnih godina. Kada bi se desilo da prvi primimo gol obično bi kola otišla nizbrdo. U mečevima sa Irskom i Portugalom kretali smo iz 0:1 i 0:2, a uzeli bodove!

2. Napadački fudbal

Srbija sa dva napadača? Da, moguće je. I to protiv najjačeg tima na svetu. Doduše svi smo videli da to možda i nije najbolja ideja (ako je cela nacija želela to da vidi), pa je Piksi promenio sve u poluvremenu, ali o tome u narednoj stavci.

foto: FSS

3. Taktika

Ne ide zacrtani plan? Nema veze, menjamo ga i pravimo novi. Fantastične taktičke promene na poluvremenima mečeva donele su odličnu igru i rezultat u nastavcima. U tome je veličina trenera da prepozna situaciju i shvati i svoju grešku.

4. Izmene

Ne pamtimo veće pogotke sa izmenama od ovih koje je imao Stojković na prethodni mečevima. Protiv Irske je Mitrović dao dva komada, a sa Portugalom je Radonjić namestio dva gola. Oni su ušli na terenu u pauzama mečeva.

5. Nezadovoljan bodom

Malo ko na svetu ne bi bio zadovoljan da odigra nerešeno sa najboljim timom planete, a to je nesumnjivo Portugal. Stojković je u toj manjini. Posle meča nije odavao utisak najzadovljnijeg, jer želi da pobedi svakoga.

6. Računa na sve

Nema nijednog igrača koji je došao na okupljanje reprezentacije, a da je tu reda radi. Piksi računa na sve igrače! Uostalom, već je njih 18 dobilo šansu u prva dva meča. Ima širinu, gleda dalje od jednog meča, gleda i u budućnost. Igrači nisu više nezadovoljni ako počinju sa klupe, jer vide kako prolaze igrači koji uđu u igru.

7. Vera u igrače

Mnogi bi otpisali Mitrovića jer ga nema na mapi u Fulamu. Mnogi bi precrtali Pavlovića jer igra u klubu sa dna belgijske lige. Mnogi bi zaboravili Radonjić, jer je tek našao novi klub. Ne i Dragan Stojković.

8. Nema alibija

Alibi - reč koja ne postoji u Piksijevom rečniku. Ni ne pokušava da je nađe. Drži se činjenica, drži se onog šta ima, trudi se da od igrača koje ima napravi najbolji tim. Ne gleda u one koje nema, niti traži u njima uzroke slabosti na terenu.

9. Borba

Dugo nismo videli onako borbenu, ali pametno borbenu Srbiju. I disciplinovanu. Nema neke priče sa sudijama, nema šutiranja lopti za koje slede kartoni, igra se "samo" fudbal.

10. Zabrana

Na pomen eventualnog opuštanja posle dobrog početka kvalifikacija Piksi povisuje ton i uvodi reč: zabrana!

- Zabranjeno je da se na to i pomisli u Azerbejdžanu. Zabranjeno - ponavljao je Stojković.

Kurir sport / Miloš Bjelinić

Kurir