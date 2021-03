FURIJA NE LIČI NA SEBE: Selektor Španije zabrinut pred meč sa Kosovom!

Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis Enrike rekao je danas da je zabrinut zbog predstojeće utakmice protiv selekcije Kosova u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2022. godine, zbog slabih igara njegove ekipe u prethodnim mečevima.

"Zabrinut sam zbog utakmice protiv Kosova, veoma sam zabrinut. Ako ne budemo igrali najbolju igru, imali preciznost i svežinu, moraćemo da pobedimo srcem ili glavom. Španija mora da bude na sledećem Svetskom prvenstvu, ne razmišljamo o neuspehu", rekao je Enrike.

Fudbaleri Španije u sredu od 20.45 u Sevilji dočekuju selekciju Kosova, u meču trećeg kola Grupe B kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2022. godine.

Španija je na početku kvalifikacija odigrala nerešeno na svom terenu protiv Grčke, a u jučerašnjem meču je pobedila je Gruziju na gostovanju sa 2:1, golom Danija Olma u drugom minutu nadokande vremena.

"Znamo da nam protivnici ne olakšavaju posao i da svi imaju kvalitet, čak i reprezentacije koje nisu medju najboljima. Mučimo se više protiv ovakvih reprezentacija nego kada igramo protiv Švajcarske, Nemačke ili Ukrajine", ocenio je Enrike.

Selekciji Kosova ovo je drugi put da učestvuje u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a do sada je upisala samo jedan bod.

U svom prvom meču u Grupi B selekcija Kosova je juče na domaćem terenu izgubila od Švedske sa 0:3.

"To je fudbal i moramo to prihvatiti. Ali zaista sam zabrinut pred utakmicu protiv Kosova", rekao je Enrike.

Enrike je upitan u vezi odluke da kapiten Serhio Ramos ne igra protiv Gruzije.

"To je bila tehnička odluka, Serhio je bio spreman za igru. Znam da će sve što je povezano sa Serhiom Ramosom izazvati kontroverzu, bilo da igra pet ili 90 minuta. Navikao sam na to", dodao je on.

Na Svetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru plasiraće se 10 pobednika grupa, a drugoplasirane selekcije će ići u baraž, koji se igra u martu sledeće godine

Beta

Kurir