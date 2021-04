NEKA SPREMAJU MILIONE Mitroviću, vreme je za dres nekog evropskog velikana!

Mitro's on fire! - što bi rekli Englezi. Fantastični srpski centarfor za samo šest dana zapalio je fudbalski svet.

Pet golova za Srbiju u tri meča kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru izbacili su ga u vrh - Srbin je najbolji strelac Evrope!

A svaki pogodak bio je remek-delo. Kao što je konstatovao jedan tviteraš - lobom kao Maradona, glavom kao Širer, otvorenim stopalom kao Anri, iz kolena kao Ronaldinjo...

Razgoropadio se Mitrogol, pokazao je da nije tipičan centarfor koji ide samo na snagu i skok, već suptilnim rešenjima na više načina dovodi rivala do očaja.

Pa kako to da je u Fulamu ove sezone postigao samo dva gola u Premijer ligi, nijedan ove kalendarske godine, kako to da od odlaska iz Partizana nije našao klub dostojan njegovog kvaliteta? Šta je to zapazio Piksi, pa i Krstajić i Muslin ranije, a ne vidi Skot Parker, menadžer Fulama? A ni taktika Rafe Beniteza u "svrakama" nije baš bila plodonosna za Mitra, koji, neverovatno zvuči, ima tek 26 godina.

Da li nešto može da se promeni posle ubitačnih partija u ovih šest dana? Moralo bi. Mitrovićev ugovor s Fulamom ističe u junu 2024. godine, sigurno je da će za Srbina konačno zagristi neki evropski velikan.

Engleski klub bi mogao da zaradi lep novac, a Mitrogol bi konačno zaigrao tamo gde mu je mesto. Bila bi prava šteta da se momak takvog golgeterskog kalibra vrati u Čempionšip.

Karijera Partizan (2012-2013) 13 golova Anderleht (2013-2015) 36 golova Njukasl (2015-2018) 14 golova Fulam (2018 -?) 39 golova

