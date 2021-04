PIKSI JE VRATIO VERU U SRPSKI FUDBAL, SRBIJA I MAKEDONIJA GRABE KA MUNDIJALU: Milko Đurovski hvali dva "svoja" nacionalna tima

Jaka je Srbija, ali jaka je i Makedonija! Fudbalske reprezentacije dve zemlje konačno blistaju na međunarodnoj sceni, a idealan sagovornik Kurira na ovu temu je momče iz Tetova, bivši as Crvene zvezde i Partizana - Milko Đurovski!

Legendarni fudbaler ponosan je na svoje Makedonce, koji su u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo pobedili Nemačku u Duizburgu, ali i na rezultate Piksijeve Srbije. Milko je, kako je rekao, prepoznao pečat prijatelja Dragana Stojkovića Piksija.

foto: Starsport©

- Zasad ide kako je Piksi zamislio, znaju igrači šta treba da se radi. Srbija je uvek bila među prve tri u Evropi, Srbija ima strašne igrače, ali mentalitet nije dao da se to i pokaže. Ipak, lako je pričati kad se pobeđuje, videćemo kako će ići dalje - kazao je Đurovski i posebno istakao jedan Piksijev potez sa prve utakmice u kvalifikacijama:

foto: Profimedia

- Kod mene bi Aleksandar Mitrović stalno igrao. On je borac, skakač koji ume s loptom. Podsetio me na Musemića. E, tu je Piksi uradio pravu stvar. Ostavio ga je na klupi prvo poluvreme sa Ircima, pa mu od onda igra stalno. Mislim da je i Mitroviću bilo potrebno takvo poverenje, da je takva osoba i da je Piksi to razumeo. Pokazao mu je da računa na njega i Mitrović će to znati da mu vrati - jasan je Đurovski.

A Makedonija? Poziva Đurovski na oprez, spušta loptu na zemlju, ne voli euforiju posle pobede nad Nemcima.

foto: Profimedia

- Super su to momci, bili su odlični protiv Nemaca. Da se razumemo, Makedonija ima dobre igrače, ali me Nemci nisu oduševili. Prosto je, kad igraš otvoreno, nemaš šta da izgubiš - ocenio je Milko, pa upozorio:

foto: FK Crvena zvezda

- Samo da se sad ne poleti. Da ne kažemo - sad ćemo biti prvi u grupi. Treba biti miran, dobiti i Jermeniju. Nama je Miljan Miljanić uvek govorio da se prvenstva ne osvajaju u derbijima, nego u malim utakmicama, i to je to. Teško je motivisati se za te takozvane manje utakmice. A ako se i to dobije, onda ni Mundijal nije daleko.

Đurovski podseća da će Goran Pandev i drugovi igrati i Evropsko prvenstvo ove godine.

foto: EPA/GEORGI LICOVSKI

- Makedonija je reprezentacija koja je dugo na okupu, dugo igraju zajedno, odlična je atmosfera u timu. Ima talenata, vreme je bilo da se to i vidi na terenu. Izgleda da ih sada dobro vode, što ranije nije bio slučaj. A potvrda kvaliteta je i plasman na Evropsko prvenstvo, što će biti pravo uživanje ove godine - jasan je Milko Đurovski, koji naglašava da je Makedonac, ali i da je od dečačkih dana u Beogradu, te da i Srbiju smatra svojom zemljom.

Nije to više onaj stari dobri derbi Nosio je Milko Đurovski dres Crvene zvezde i Partizana i dobro zna šta znači derbi u Srbiji. Odnosno, šta je značio. A sledeći derbi na Marakani je za pet dana, u sredu, 7. aprila. - I jedni i drugi su u seriji i nikad ne znaš ko će dobiti. Ali to po meni više nije derbi. Jeste samo na papiru. Šta znaju stranci šta je derbi? Nemaju oni taj osećaj. Ja sam plakao, nisam spavao po sedam dana ako dobijemo ili izgubimo. Mislim da Zvezda ima prednost, mada Partizan igra dobro i mora da dobije, iako mislim da neće uspeti da nadoknadi zaostatak na tabeli.

Kurir sport