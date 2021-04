KO JOŠ IDE U HRVATSKU IZ BARSELONE? Španac objasnio svoj čudan put: Koliko je fudbal zapravo lep? Nagrada je stigla! VIDEO

Fudbaler Lajpciga napisao je tekst za portal "Players Tribune" koji nosi naziv "Koliko je fudbal zapravo lep?"

Olmo je poznatoj srpskoj javnosti po tome što je godinama nastupao za zagrebački Dinamo a radi se o igraču koji je prošao Barseloninu školu fudbala.

"Znam šta vas zanima. Kako sam od Barselone došao do Zagreba, pa onda do Lajcpiga? Šta je jedno dete pa moglo da zna? Moje najranije sećanje vezano je za loptu, bio sam zalepljen za nju i čak sam spavao sa loptom. Zbog mog oca i starijeg brata Karlosa bilo je nemoguće ne zavoleti fudbal. Moj otac je vodio frizerski salon, ali njegova iskrena pasija je bio fudbal i posao fudbal menadžera, jer je trenirao lokalni tim. Jednog dana mi je prišao njegov prijatelj i rekao mi da idem da se slikam sa Mesijem. Došao je da gleda svog prijatelja koji je igrao u timu koji je moj tata trenirao. Odbio sam. Hteo sam da igram fudbal, jer je to ionako bila samo slika sa Mesijem. Bez mog pristanka, otišao sam da se slikam.Slikali smo se i ja sam uzeo ponovo svoju loptu i otišao da igram fudbal. Kao da sam ja Mesiju činio uslugu. Žao mi je, Leo. Čak ni ti nisi mogao da me odvojiš od fudbala", počinje priču Dani Olmo

"Sećam se vrlo dobro da sam sa deset godina igrao finale protiv Atletiko Madrida i pobedili, a posle utakmice nas je trener okupio i tražio od nas da kažemo zbog čega želimo da sledeće godine budemo u La Masiji. Bio sam nervozan, nisam znao šta da kažem. Ma samo želim da igram fudbal. Rekao sam mu da želim da ostanem jer smo imali dobru sezonu, a i ja sam napredovao. Klimnuo je glavom i nastavio dalje. Dobili smo potvrdu da ostajemo članovi Barse i bili smo ushićeni, ne postoji lepšeg osećaja od igranja na Nou Kampu. Zbog toga mi niko nije verovao da odlazim nekih sedam godina kasnije. Ko još ide u Hrvatsku iz Barselone? Čim sam čuo za ponudu Dinama nisam oklevao i rekao sam ocu da idem. Nisam plakao kada sam iz Espanjola dolazio u Barselonu, tako da neću ni sada. Nisam plakao kada sam po prvi put napustio svoj dom. O Zagrebu i Hrvatskoj nisam znao ništa, jedino sam znao da žele da budem njihov projekat i to mi se dopalo. Moji drugovi su bili ili u nižim ligama ili u Barseloni B jer je jako teško doći do prvog tima Barselone. Saznao sam da je Luka Modrić igrao za Dinamo, a on je u Totenhemu posle bio velika zvezda. To mi se veoma dopalo, već sam počeo da sanjarim", nastavlja Olmo.

"Osvojio sam titulu i kup u Hrvatskoj kasnije kada sam zaigrao za prvi tim i posle odličnih partija usledio je poziv za reprezentaciju Španije. Nisam mogao da verujem, ponavljao sam u sebi da to nije moguće... Dinamo je ispunio svako obećanje i ubrzo sam postao njihov najskuplji transfer svih vremena. Lajpcig je postao moj novi dom i novi projekat je mogao da počne. Nagelsman me je oduševio već u prvom pozivu. Trener je odmeren i inteligentan, a u isto vreme veoma strastven. Ne znam kako da ga opišem. On je Nagelsman, a ja znam da nisam pogrešio ni u čemu", rekao je Olmo

