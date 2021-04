KLUB JE PRE NAS BIO RUINA, POGLEDAJTE GDE SMO SADA! Mrkela o aferi u srpskom fudbalu: UEFA ima alarm, situacija je vrlo neprijatna

"Prvi put u istoriji ćemo četiri puta zaredom osvojiti titulu, prvi put smo osvojili 11 bodova u grupnoj fazi UEFA takmičenja. To su rezultati za ponos svih navijača. Ja sam ponosan. Zvezda se podigla na UEFA listi, sada smo u prvih 50 timova. Jako sam srećan zbog toga, kao i naši navijači. Ali i razumem što je ljudima interesantno da se priča o negativnim stvarima", rekao je Mrkela gostujući na televiziji "K1

Mrkela je rekao da je dolazak Dejana Stankovića na klupu Zvezde bio pun pogodak.

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

"Slažem se da je on dobitak Crvene zvezde. Veliko fudbalsko ime, koje ima fenomenalnu karijeru. Malo je takvih primera, da su se igrači takve biografije vratili u srpski fudbal. Pored toga što je odlično igrao, on trenerski posao obavlja sjajno. Vodi tim ka uspesima", dodao je on

Mrkela je upozorio da nema spavanja na lovorikama.

"Zvezda uvek mora da teži još boljim rezultatima. Ovaj klub nikada ne bi bio šampion Evrope da smo se zadovoljavali onim što imamo u tom trenutku. Mi smo iz godine u godine u godinu napredovali kao tim i klub. Zvezda je pre našeg dolaska bila u ruiniranom stanju, svake godine smo se podizali. I sada imamo bolji tim nego pre tri, ili četiri godine. Pokušaćemo da igramo u Ligi šampiona i tamo budemo konkurentni, konkurentniji nego pre", zaključio je Mrkela.

Sportski direktor crveno-belih osvrnuo se i na aktuelnu priču nameštanju fudbalskih utakmica,

"UEFA ima alarm na velike uplate u kladionicama, situacija je vrlo neprijatna. zaključio je Mrkela u gostovanju na televiziji K1"

