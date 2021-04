STANKOVIĆ BRUTALNO ISKREN: Nije mi bitan način na koji ćemo stići do titule!

Fudbaleri Crvene zvezde će u nedelju od 17 časova gostovati Indjiji u 33. kola Super lige Srbije.

"Prethodni put kada smo igrali protiv Indjije na njihovom terenu bilo je 1:1, u kupu 2:1. Nekada se dešava da ti protivnik malo više ne leži i imaš više problema. Još uvek matematički nismo obezbedili titulu, tako da naš cilj ostaje isti. Volim kada imamo teške situacije, teške utakmice i protivnike jer u takvim mečevima samo možemo da porastemo kao ekipa", rekao je Stanković.

Stanković još uvek nije odlučio kojih jeanaest igrača će sutra početi meč.

"Skoro svi igrači su na raspolaganju, Sanogo će zbog kartona morati da preskoči ovaj meč. Videćemo još, ima dosta igrača koji su igrali mnogo utakmica. Imamo još današnji trening i onda ćemo odlučiti ko će početi utakmicu", izjavio je Stanković.

Trener crveno-belih rekao je da poštuje svakog protivnika ali da Zvezda uvek ide na pobedu.

"Ne znam koliko su rasterećeni. Mislim da se oni bore za opstanak ako ne grešim, njihova pozicija na tabeli govori da imaju čemu da se nadaju, iz tog razloga ne znam da li će biti opušteni. To ne menja ništa kod nas, mi analiziramo protivnika, a ne njihovu situaciju na tabeli i da li će biti opušteni. Poštujemo svakog protivnika i idemo na pobedu", rekao je on.

Nekadašnji kapiten Crvene zvezde istakao je da su mu kao i pred svaku utakmicu najbitnija tri boda, a ne gol razlika.

"Bili bismo zadovoljni i sa 1:0. Mnogo puta sam rekao da ne može svaka utakmica da se dobije sa tri, četiri ili pet golova razlike, to nije realno. Nekad je dovoljna jedna korektna, dobra, takmičarska utakmica sa 1:0 i tri boda, jer mi težimo ka cilju, a to je titula. Način na koji ćemo stići do cilja mi nije toliko bitan. Kao što sam često govorio ako moram da biram između prelepe igre u utakmici koju ćemo da izgubimo ili jedne korektne, dobre, teška utakmicu iz koje ćemo izaći kao pobednici, uvek ću odabrati ovo drugo", kazao je Stanković.

Šef stručnog štaba Zvezde osvrnuo se i na utakmicu polufinala Kupa Srbije, u kojoj je Crvena zvezda pobedila Radnika iz Surdulica sa 2:1.

"Mi smo prošli u finale, mislim da birati način na koji ćeš se plasirati u finale, a igrajući na svaka tri dana nije potreban. Nekada i kada ne izgleda sve najbolje, a ti opet praviš dobre rezultate, to je znak jedne dobre grupe, momaka koji su spremni da se žrtvuju i kada ne ide dobro i ostvare svoj cilj", rekao je Stanković.

Stanković je rekao i da ne razmišlja o pojačanjima dok njegova ekipa ne ostvari zacrtane ciljeve.

"Igramo protiv Indjije sledeću utakmicu, a za sve ostalo ćemo videti kada dođe vreme", rekao je trener crveno-belih.

Beta