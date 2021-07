ZVEZDA ZVALA BUFONA: Menadžer legendarnog Italijana šokirao informacijom!

Đanluiđi Bufon mogao je ovog leta da pojača Crvenu zvezdu! Tako bar kaže njegov menadžer Silvano Martina, koji je jedno vreme brinuo i o karijeri Nemanje Vidića.

Bufonu je na kraju sezone istekao ugovor sa Juventusom, tako da je bio slobodan igrač. Na kraju odlučio je da se vrati u Parmu, gde se kao igrač afirmisao.

- Ideja je rođena pre 15 dana. Imajući u vidu njegove godine, imao sam gomilu predloga, govorimo o šest-sedam klubova. Među njima su bila tri brazilska kluba, ponude koje su prijale, ali koje nisu mogle da se uzmu u obzir zbog porodičnih stvari - rekao je Silvano Martina u razgovoru za portal Kalčomerkato i dodao:

- Pre nego što smo potpisali za Parmu pozvala nas je Crvena zvezda. Vraćajući se iz Rima, otišao samo do njega i tada mi je rekao da je prolazeći kroz Parmu osetio jake emocije i tada je shvatio da je to klub koji želi. To je bilo romantično.

Iako Silvano Martina tvrdi da je bilo poziva iz Beograda, postavlja se logično pitanje, zašto bi Crvena zvezda htela da angažuje vremešnog golmana. Prvo, što već ima vrhunskog golmana i kapitena Milana Borjana, a drugo, kako da kvotu stranca popunjava veteran od 43 godine poput Đanluiđija Bufona.

