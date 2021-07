SKANDALOZNO! Hrvatski trener posle FIJASKA kockastih na Euru ŠOKIRAO: Počeli smo da slavimo poraze kao Srbi Kosovsku bitku!

Komenar o fijasku Hrvatske na Evropskom prvenstvu imao je i Ilija Lončarević, trener Intera iz Zaprešića, koji je rekao sledeće:

"To je stvar odluke da se ide drastično rešavati. Je li Ante Rebić, bez obzira na neoprezan, čak sirov izlazak s tom izjavom, još vruć od svega toga, napada zbog one situacije s kopačkama… Treba li ići drastično? Treba ako je Rebić s tom izjavom narušio atmosferu u reprezentaciji. No, mora li biti odmah udaljen? Jer takmičenje se završilo", kazao je Lončarević i celu situaciju povezao sa Srbima i Kosovskom bitkom iz 1389. godine.

foto: Profimedia, ilustracija

"Imam neke svoje primedbe u vezi naših komentatora na televiziji. Prvo, hteo bih da budu konkretniji. Ja samo slušam o našim fenomenalnim igračima, fenomenalnom ovom, o odličnom rezultatu, odličnih 10 minuta protiv Čeha, Španaca. Počeli smo da slavimo poraze kao Srbi Kosovsku bitku. Pa ne možemo baš slaviti poraze", dodao je hrvatski trener.

foto: EPA / Stuart Franklin

(Kurir sport)