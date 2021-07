ŠOKANTNI SNIMCI! PEŠČANA PIJAVICA PREKINULA UTAKMICU: Fudbaleri bežali glavom bez obzira, sve iznenadila reakcija sudije! (VIDEO)

Fudbalska utakmica nižerazrednih klubova u La Pazu u Boliviji prekinuta je kada se peščana pijavica ("dust devil") pojavila na terenu.

Fudbaleri oba tima, kao i sudije nalazile su se na terenu i spremale se za početka, kada se iznenada pojavila "pijavica". Fudbaleri oba kluba su počeli da beže glavom bez obzira, ali je u centru pažnje dospeo jedan od sudija koji je na sve to ostao prilično hladnokrvan. "Pijavica" je bukvalno prešla preko njega, ali je se on nije previše obazirao na to.

"Peščana pijavica" je atmosferski fenomen koji podseća na tornado, ali je znatno slabije razorne moći pa ne pričinjava veliku materijalnu štetu. Nastaje kao posledica naglog penjanja toplog vazduha sa tla prema visini gde se sudara sa hladnijim vazduhom. Najčešće su kraćeg vremenskog perioda, dostižu visinu do 100 metara, a mogu da dostignu i brzinu od 60 km na sat.

Kurir sport