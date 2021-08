DELIJE SE MASOVNO ODAZVALE: Navijači Zvezde prikupili 131 jedinicu krvi VIDEO

Ovo je 22. put da svi zvezdaši imaju priliku da na delu pokažu humanost time što će da doniraju krv onima kojima je to najpotrebnije, kao i potvrda o tome da je Crvena zvezda društveno-odgovoran klub. Svi oni koji pokažu humanost biće nagrađeni od strane kluba ulaznicom za meč Crvena zvezda - Kluž koji je na programu u utorak od 21 čas.

- Navikli smo već da obaramo rekorde i očekujem da će i ovog puta zvezdaši pokazati humanost. Karte za utakmicu sa Klužom su samo mali znak pažnje, a ubeđen sam da će se zvezdaši i ovog puta odazvati akciji kao što su to činili do sad. Pozivam sve one koji mogu da daju krv da se odazovu, a verujem da ćemo mi napraviti rezultat za ponos svih zvezdaša. Ponosan sam na ljude koje vidim ovde i mislim da takve stvari treba što više isticati, jer ovo obeležava naš zvezdaški narod - sa ponosom je govorio predsednik Crvene zvezde Svetozar Mijailović.

Zadovoljni su i iz Instituta za transfuziju krvi Srbije čija je predstavnica Ivana Rodić imala samo reči hvale za navijače Crvene zvezde koji se masovno odazivaju akciji.

- Mislim da je ova akcija došla u pravom trenutku, s obzirom na to da su rezerve krvi na minimumu, tako da nam ovo izuzetno znači, jer se nadamo da će se odazvati značajan broj ljudi. Zvezda ima izuzetnu organizaciju, ne samo kao sportsko društvo, već i za druge aktivnosti koje se realizuju. Pokazuje se velika humanost i na poziv Zvezde se svi rado odazivaju, tako da naša saradnja traje mnogo godina i Zvezda je dobitnik specijalnog priznanja Instituta za transfuziju krvi Srbije i možemo reći da je podigla lestvicu humanosti na viši nivo. Mi smo došli sa petostrukom ekipom, to je neka tradicija, jer se ovde osećamo kao kod kuće. I kada god radimo sa Zvezdom, gledamo da to bude jedina ili centralna akcija, upravo zbog tog dugogodišnjeg prijateljstva. Hvala vam na divnoj saradnji - zaključila je Rodić.

Akciju je podržao i Milan Pavkov koji se pojavio u Medija centru i pozvao navijače da se u subotu od 10 do 18 časova kada će ponovo moći dobrovoljno da se da krv, dođu u što većem broju.

Kurir sport