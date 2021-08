BEZ ŠUTA NA GOL: Ekipa Sava Miloševića nije uputila NIJEDAN UDARAC u okvir gola NAREDNOG RIVALA PARTIZANA u Evropi

Poslednja prepreka fudbalera Partizana na putu do grupne faze Lige konferencije biće portugalska Santa Klara, koja je sa po dve pobede prvo eliminisala makedonski Škupi, a potom i ljubljansku Olimpiju. Zanimljivo je da slovenačka ekipa čiji je trener bivši šef stručnog štaba Partizana Savo Milošević, za 180 minuta nije uputila nijedan udarac u okvir gola!

Ovaj statistički podatak svakako bi trebalo da zabrine Partizanovog trenera Aleksandra Stanojevića, koji se još ranije požalio da je portugalski tim u najmanju ruku respektabilan, dodavši da imaju i mnogo dobrih Brazilaca. Dakle, posle dramatičnog revanša u Beogradu i pobede na penale protiv ruskog Sočija, fudbalere Partizana očekuje još teži ispit u plej-ofu.

Doduše, po specijalizovanom sajtu "Transfermarket", Santa Klara nema toliku tržišnu vrednost kao Soči, ali na terenu deluje opasnije. Ukupna vrednost tima čiji je trener Portugalac Danijel Ramos je 19,95 miliona evra (za 28 igrača), što je za desetak miliona manje od Sočija, ali i Partizana (29,9 za 33 igrača). Prvi meč je na programu 19. avgusta na Azorskim ostrvima u 22.30 časova po srednjoevropskom vremenu, a revanš je sedam dana kasnije na stadionu u Humskoj ulici.

Kapacitet stadiona "De sao Miguel" u najvećem gradiću na Azorima Ponta Delgadi je 13.277 mesta. Interesantno je da je Santa Klara u Ljubljani igrala bez devetorice fudbalera koji su bili pozitivni na koranavirus, zbog čega su prošle sezone veliki broj utakmica u šampionatu na Iberijskom poluostrvu odigrali kao prinudni domaćini na terenima FS Portugala u blizini Lisabona. Ipak, i u tako otežanim okolonostima, na kraju su bili šesti i izborili plasman u Evropu. Klub se ponosi činjenicom da je svoju blistavu karijeru u Santa Klari svojevremeno zapoceo jedan od najboljih portuglaskih napadača u istoriji - Pedro Pauleta. Grb kluba je sličan kao Benfikin, jer su nekada bili filijala velikana iz Lisabona.

Povoljni letovi iz Lisabona

Santa Klara je iz mesta Ponta Delgada na Azorskim ostrvima koja se nalaze u Atlantskom okeanu, daleko od obala kontinentalne Evrope. Avionski let od Lisabona do Azorskih ostrva traje oko dva i po sata (udaljenost 1400 kilometara), a zanimljivo je da dosta letova iz glavnog grada Portugalije, ali i Porta do ove turističke destinacije imaju tzv. niskobudžetne avio-kompanije, i to po povoljnim cenama. Azori su arhipelag od devet vulkanskih ostrva u Makaroneziji, u severnom Atlantiku. Uz Madeiru, oni su jedina autonomna regija Portugala.