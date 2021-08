OPŠTE RASULO U HRVATSKOJ REPREZENTACIJI! Selektor ga precrtao, a on se odmah oglasio: To su IZMIŠLJOTINE i apsolutne neistine!

Hrvatski fudbaler Josip Brekalo izgubio je mesto u reprezentaciji Hrvatske.

Mnogi su bili iznenađeni kada su videli da na spisku nema ovog standardnog reprezentativca.

Talentovani fudbaler Volfsburka nije želeo da ćuti, pa je izdao saopštenje za javnost nakon što se njegovo ime nije našlo na spisku za kvalifikacione mečeve koji su na programu u septembru.

"Koristim ovu priliku da se oglasim povodom mog reprezentativnog statusa i raznih medijskih priča i spekulacija", kaže Brekalo i dodaje:

"Najgore priče, koje su me naterale da ovo objavjim, jesu one gde mene prikazuju kao neposlušnika koji ne poštuje starije saigrače i koji narušava koheziju u ekipi. To su grube izmišljotine i apsolutne neistine, te moram da ih demantujem, jer u ove tri godine koliko sam u reprezentaciji nikada nisam imao niti jedan jedini problem, niti s jednim saigračem. Upravo suprotno i jedino moguće, sve ih poštujem i sa svima sam u jako dobrim odnosima", rekao je ogorčeni fudbaler Volfsburga.

Brekalo je istakao da je ponosan što je bio deo reprezentacije i da Vatrenima želi sve najbolje u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

"Hrvatska reprezentacija za mene je svetinja i moja druga porodica. Ponosan sam što sam u ove tri godine odigrao 27 od 28 mogućih utakmica, a u zadnjih godinu dana uz asistencije postigao i 4 gola", dodao je hrvatski fudbaler.

On veruje da će u budućnosti ponovo nositi dres nacionalnog tima.

"Zašto ovaj puta nisam pozvan, nije pitanje za mene, ali ono što znam je da ću svaki put kada budem pozvan dati svoj maksimum. Verujem u sebe i veselim se idućoj prilici i ponovnom pozivu".

Kurir sport