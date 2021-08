NISAM MENADŽER, STOJIM IZA SPISKA! SELEKTOR SRBIJE: Oni koji mi se sviđaju iz Zvezde i Partizana ne mogu da igraju za Srbiju!

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković rekao je danas da je pred ekipom važan period u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, tokom kojeg će igrati dve utakmice i da veruje u igrače koje je pozvao za te duele.

"Nalazimo se pred drugom rundom, veoma važan period je pred nama, pogotovo 4. septembra kada dolazi Luksemburg u Beograd, a posle toga idemo u Dablin protiv Irske. Kompletan fokus i znanje treba da usredsredimo na te dve utakmice", rekao je Stojković na konferenciji za novinare u Beogradu.

Fudbaleri Srbije igraće 4. septembra protiv Luksembruga u Beogradu, a tri dana kasnije na gostovanju protiv Irske, u utakmicama Grupe A u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2022. godine. Pre toga, Srbija će 1. septembra igrati pripremnu utakmicu protiv Katara u Debrecinu.

foto: Starsport©

Upitan da li će u tom duelu šansu dobiti igrači koje ne planira za utakmice u kvalifikacijama, selektor je rekao da računa na sve igrače i da je pitanje ko će početi kao starter, a ko sa klupe.

"To je utakmica bez takmičarskog značaja, znate kakvo je moje mišljenje o prijateljskim utakmcama, ali moramo to da odigramo. Još nisam razmišljao tome, ali neki igrači koji su imali manju minutažu dobiće šansu. Ono što je najvažnije za Srbiju su 4. i 7. septembar", naveo je Stojković.

On nije želeo posebno da obrazlaže spisak za predstojeće utakmice, već je rekao da je to grupa igrača kojoj veruje.

"Poseduju kvalitet za ovo što mi tražimo i očekujemo, verujemo da su sposobni da iznesu teret kvalifikacija. Oni su zaslužili da se nadju na spisku. Nisam menadžer da komentarišem njihove prelaske u druge klubove, oni to rade da bi im bilo bolje, neće to previše uticati na njihovi formu. Za neke i ne znam da su menjali klubove, meni to ništa ne znači, Šalke ili Fjorentina, meni je bitan igrač. Neka im je sa srećom, pa neka se dokazuju", naveo je.

foto: Starsport©

Upitan o mladom Veljku Birmančeviću, Stojković je rekao da ga raduje dobra forma igrača Malmea, što ga je i preporučilo za poziv u reprezentaciju. Na konstataciju da četiri srpska igrača igraju za Fjorentinu, selektor je rekao da mu je drago što su na istom mestu i da je to dobra stvar, zbog komunikacije i uigravanja.

Na pitanje o borbi sa reprezentacijom Portugala u Grupi A, Stojković je rekao da je prva borba za njegovu ekipu protiv Luksemburga, a zatim sledi Irska i da je svaka naredna utakmica najvažnija.

Stojković je ocenio i da je Srbiji bilo mesto na Evropskom prvenstvu.

"Nama je bilo mesto na Evropskom prvenstvu, ko je sve igrao tamo, šteta što nismo bili. Imamo taj kvalitet bar da budemo tamo, ali nismo. Nažalost, propustili smo šansu, ne zato što je Škotska bila bolja, nego što mi nismo bili dobri, ali popravićemo to", naveo je.

foto: Starsport©

U Grupi A Portugal i Srbija imaju po sedam bodova iz po tri utakmice. Luksemburg ima tri boda, Irska i Azerbejdžan su bez bodova, a te tri ekipe odigrale su po dva meča.

Utakmicu izmedju Srbije i Portugala, između ostalog, obeležila je i sudijska greška, kada je poništen gol Kristijana Ronalda. Upitan da li je i to jedan od razloga uvodjenja VAR tehnologije u kvalifikacijama, Stojković je rekao da se time nije bavio, ali da treba da se poštuju odluke Evropske fudbalske unije.

"Možda ima veze, možda nema. Sa VAR tehnologijom bilo kakva sudijska greška će biti ispravljena. Neka duže traje, ali da bude poštenije i u pravi čas doneta odluka", rekao je Stojković.

foto: Starsport©

On će pred domaćom publikom debitovati 4. septembra protiv Luksemburga na stadionu "Rajko Mitić".

"Nisam uzbuđen. Volim to i čekam, ali nemam tremu. Fudbal se igra zbog publike, a ne zbog mene i igrača. Ne zanima me da li sam zadobio poverenje posle prethodnih rezultata, to je daleko iza nas. Ovo je druga faza, to ću i igračima reći. Mart nas ne interesuje, to je zatvorena stranica, ovo je nešto novo što moramo da rešimo u našu korist. Ne živi se od prošlosti već od sadašnjeg momenta", rekao je Stojković.

(Kurir sport)