MARKO MARIN I DALJE CRVENU ZVEZDU NOSI U SRCU: Igrati na Marakani, biti kapiten i pobediti Liverpul, to je VRHUNAC!

to je emocija

Marko Marin je pre nekoliko dana potpisao ugovor sa mađarskim Ferencvarošem. Bivši nemački reprezentativac koji je igrao u Menhengladbahu, Sevilji, Čelsiju, Fjorentini i brojnim evropskim klubovima priznao je da mu je najlepše bilo u Crvenoj zvezdi sa kojom je igrao Ligu šampiona i sa kojom je izvojevao epsku pobedu nad Liverpulom (2:0) koji je te sezone osvojio to UEFA takmičenje.

foto: EPA/ANDREJ CUKIC

- Definitivno, Crvena zvezda. To je moj klub od malih nogu. Moj otac je navijao za Crvenu zvezdu, pa sam to poneo sa sobom. Igrati tamo pred publikom na Marakani, voditi tim kao kapiten u Ligi šampiona i pobediti protiv Liverpula, koji je potom postao šampion Evrope. To je bio vrhunac - rekao je Marko Marin za portal Transfermarkt.

Ove godine igraće u Ferencvarošu, ali Marin priznaje da je posle epizode u Saudijskoj Arabiji bio blizu odluke da završi karijeru.

- Da se nije pojavilo ništa potpuno prikladno, to bi očito bila opcija. Ali osećam se dobro, bilo bi prerano da prestanem da se bavim sportom. Zato mi je relativno bilo jasno da će opcija okončanja karijere biti potisnuta. Bilo je i drugih ponuda iz različitih zemalja. I dalje se zabavljam uz fudbal, osvajaš i težiš ka trofejima. To je uvek prisutno. Pritisak koji imate kao mlađi igrač više nije prisutan, sada kada sam u poodmakloj dobi i imam porodicu. Sada još više uživam u fudbalu.

Marko Marin je u intervjuu za Kurir pre dve godine priznao da će živeti u Nemačkoj, u Frankfurtu. Sada je to ponovio.

foto: EPA/PHILIPP GUELLAND

- Frankfurt je moj rodni grad. Tu sam odrastao, žena mi je iz Frankfurta, roditelji žive tamo. Mislim da ćemo se posle moje karijere vratiti u Frankfurt.

Posle karijere sebe ne vidi kao trenera, već kao menadžera.

- Volim fudbal i nadam se da ću nastaviti da radim na tom polju i nakon karijere. Počeo sam pre šest meseci da se bavim sportskim menadžmentom, pa ćemo vidti šta će to doneti posle karijere. Sad želim da radim punim gasom, vredno treniram da nastavim da igram fudbal - objasnio je Marin.

Kurir sport