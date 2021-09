ZANIMLJIVO: Trener Totenhema nije u panici posle niza poraza u Premijer ligi!

Trener fudbalera Totenhema Nuno Espirito Santo rekao je danas da ne paniči posle niza od tri poraza u Premijer ligi.Totenhem je pao sa prvog mesta na tabeli iz prva tri kola na 11. mesto posle poraza od Kristal Palasa, Čelsija i Arsenala.

"Samo ako se držimo zajedno možemo sve da ostvarimo. Ne paničimo jer znamo, ja znam. To je fudbal. Radi se o tome kako reaguješ na loše trenutke. To je nešto što ne možemo da izbegnemo. Kad pogledate kroz istoriju, svaka ekipa prolazi kroz ovakve trenutke", rekao je Nuno, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Što pre izadjemo iz toga, to bolje, a sutra ćemo da izadjemo na teren, moramo da pobedimo, da igramo bolje, da se bolje takmičimo", dodao je trener londonske ekipe.

Fudbaleri Totenhema igraju u četvrtak od 21 čas na svom terenu protiv Mure, u drugom kolu Lige konferencija.

foto: EPA

Predstavnici navijača Totenhema tražili su u utorak sastanak sa upravom zbog dešavanja na terenu i van njega. Ekipa je postigla samo četiri gola u šest prvenstvenih utakmica, a Nuno je rekao da nije zabrinut zbog ocena navijača.

"Brinem kako možemo da igramo bolje. Ocene, kritike i mišljenja, sve su to deo posla i moramo sa time da se izborimo. To ne utiče na naš način rada. To samo može da nas poremeti. Što se tiče navijača, sada nije trenutak da ih pitamo. Naravno da su nam potrebni. Potrebna nam je podrška pošto igračima i ekipi treba podrška navijača, ali sada nije trenutak", naveo je on.

"Sada je trenutak da im damo nešto da se dobro osećaju, da vide ekipu koja je čvrsta i igra dobro kada se stvari vrate u normalu", dodao je Nuno.

Nuno je rekao da igrači veruju u njegov projekat, uprkos tome što su u poslednja tri poraza primili po tri gola, a postigli samo jedan.

"U to nema sumnje, pošto zajedno radimo svakoga dana", naveo je on.

foto: EPA

Nuno je rekao i da bi nadležni trebalo da donesu odluke koje će zaštiti igrače i klubove, u vezi sa puštanjem u reprezentacije u jeku pandemije korona virusa.

"Ne želimo da se ponavlja situacija iz prošlog meseca, kada nismo imali igrače na raspolaganju. Uvek sam govorio da je teško odbiti reprezentacije, to do sada nije bio slučaj. Suočavamo se sa situacijom u jeku pandemije. Ono što želimo je zaštita ekipe. Potrebne su nam odluke koje će nas zaštititi, pošto želimo naše igrače u reprezentacijama, ali i da nama budu na raspolaganju", naveo je on.

Igrači Totenhema Djovani lo Čelso i Kristijan ;Romero pozvani su u reprezentaciju Argentine za predstojeće utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2022. godine.

Engleski klubovi su u septembru odbili da puste svoje fudbalere u južnoameričke reprezentacije za utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo zbog pandemije, ali su se igrači Totenhema ipak odazvali.

Prema odluci britanskih vlasti nije potreban karantin po dolasku iz stranih zemalja ako su putnici vakcinisani ili imaju negativan test, ali je karantin od 10 dana potreban za sve koji doputuju iz Argentine. To znači da bi fudbaleri propustili utakmice u Premijer ligi koje su na programu 16. i 17. oktobra.

Romero i Lo Čelso su se prošlog meseca iz Brazila i obaveza iz reprezentacije vratili preko Hrvatske, kako bi izbegli karantin u Velikoj Britaniji.

Beta