MI PREČKU, ONI MREŽU: Trener Ludogoreca objasnio zašto je njegov tim izgubio od Zvezde

Trener Ludogoreca Valdas Dambrauskas bio je nezadovoljan posle poraza od Crvene zvezde.

Crveno-beli su u Razgradu pobedili 1:0 golom Gelora Kange u drugom kolu Lige Evrope.

"Čestitam Zvezdi na pobedi, mislim da je utakmica bila izjednačena. Naš šut je pogodio prečku, njihov je ušao - to je bila razlika. Imali smo svoje momente, ali nismo uspeli da postignemo gol. Samo nas je on i razdvojio. Svaki tim je imao svoje probleme sa povredama, ali one su deo igre. Ne računam naše šanse za nastavak takmičenja, gledam iz utakmice u utakmicu", rekao je trener Ludogoreca.

(Kurir sport)