PRVO MESTO I PISANJE NAJVEĆE ISTORIJE POSLE BARIJA! Stanković pred Radnički otkrio ciljeve Zvezde!

"Crvena zvezda je, kad igramo u ritmu nedelja - četvrtak, odmaranje i spremanje utakmice, sabiranje koliko nas je na treningu, ko je umoram, odmoran, nova utakmica i izazov, nova tri boda. Imamo mini ciklus u našem prvenstvu Radnički Niš, Radnik i Radnički Kragujevac. Ići ćemo na maksimalan broj bodova, da nam se vrate momci koji su bili van stroja, da stave koji minut u noge, jer do 15. decembra nas očekuje paklen ritam i želim da svi momci budu dobro pripremljeni i na vrhuncu zadatka", rekao je Stanković.

Fudbaleri Zvezde igraju u nedelju od 18.45 protiv Radničkog iz Niša, utakmicu 14. kola Super lige Srbije.

"Novi trener je doneo pozitivu, čovek koji radi dugo u srpskom fudbalu i ko poznaje Crvenu zvezdu. Kada igramo kod kuće uzdamo se u naše snage, uvek uz poštovanje protivnika gledaćemo samo sebe, nećemo misliti o lepoti igre, ići ćemo konkretno na tri boda, bez okolišanja. To je ono što očekujem od svojih momaka", rekao je Stanković.

foto: Starsportphoto

Zvezda je druga na tabeli sa pet bodova manje i utakmicom manje od vodećeg Partizana.

"Mi znamo naš put, drugi neka gledaju sebe, da ne budem ironičan i da ne delujem drugačije. Ne mogu da se osvrćem, odigrali smo samo jednu utakmicu nerešeno protiv Vojvodine i sa 'večitim' rivalom, tako da smo sa utakmicom manje na minus dva, ako uspemo da sve sprovedemo u stopostotni učinak", rekao je Stanković.

"Idemo dalje, minus dva, minus pet, igraćemo sa Voždovcem i to su sve utakmice od kojih očekujem da našim odnosom, stavom i veličinom kluba, da dobijemo. Ne mogu da okrećem i da analiziramo druge, jer ima mnogo stvari kod nas kojima moramo da se bavimo, čuvajući svoje igrače i gledajući na veličinu kluba", dodao je trener crveno-belih.

Zvezda je u četvrtak odigrala neršeno 1:1 protiv Mitjilanda u Danskoj, u Ligi Evropa. Stanković je rekao da je to bila teška i takmičarska utakmica i da su nijanse mogle da odluče, a da sve i dalje zavisi od njegove ekipe pošto je prva na tabeli.

"Oni nam dolaze na punu 'Marakanu' kod nas u goste, a sa dobrim rezultatom i dobrom utakmicom opet pišeš istoriju. Polako, ima do toga vremena, imamo tri utakmice u našem prvenstvu koje se polako zahuhtava, pod dobrim i jakim ritmom. Prezadovoljan sam kako su momci izgledali s obzirom na kadrovske probleme, ne mogu da kažem da je neko igrao loše, ali mi je falila druga struktura, drugačija kada dodjemo u fazu napada da neko zadrži loptu, iznudi faul, ali kažem da ne kritikujem, to smo imali", rekao je on.

"Nisam mogao Dionija od prvog minuta da stavim, jer je imao jedan trening, a nije moguće da odigra 60 ili 70 minuta sa jednim treningom tako zahtevnu utakmicu kao što je bila u četvrtak. Zadovoljan sam i znam šta nam je činiti za dalje. Fokusirani smo sada na tri utakmice koje slede, da izrotiramo i budemo u najjačem sastavu na svakoj utakmici, da donesemo kući devet bodova", dodao je Stanković. On je u poslednje vreme imao problema sa povredjenim i bolesnim igračima, a predstojeću utakmicu propustiće napadači Milan Pavkov i Aleksandar Katai.

foto: @starsport

"Takav je momenat, Pavkov i Katai su i dalje van stroja. Moramo poštovati njihovo zdravlje. Živković se vraća polako, videćemo da li će i koliko igrati. Videćemo i sa Nikolićem, dobio je udarac, a od njega zavisi koliko može da stisne zube i istrpi. Imamo uvek spremne momke koji mogu da odgovore na sve", naveo je. Stanković je pozvao navijače da podrže ekipu koja ulazi u niz važnih utakmica.

"Moraju svi da prepoznaju da dolazi jedan period do 15. decembra gde je svaka utakmica od velikog značaja, gde je bitan svaki protivnik. Važnost je ogromna, takođe veliki je ulog, a radost može da bude ogromna. Svaka utakmica je bitna. Posle Radničkog idemo u Novi Sad, pa u Lučane. Nama je cilj jasan, da li igramo na strani ili kod kuće, zavisi od terena kakav će biti, to isto može donekle da utiče na našu igru, ali u principu sve zavisi od nas", rekao je on.

Govoreći o Ligi Evropa, Stanković je rekao da je cilj šesnaestina finala.

"Sigurno bi treće mesto bilo ocenjeno kao neuspeh, jer bismo proklizali u Ligu konferencija. Imamo šanse i dalje se pitamo, možemo da napravimo ogroman istorijski rezultat, znamo da možemo, ali ne mogu da preskočim tri utakmice. Pobeda protiv Mitjilanda obezbedjuje taj cilj dva kola pred kraj grupne faze, što bi bio veliki uspeh mojih momaka", rekao je on.

"Ako tako bude, može svašta da se desi, da gledamo matematiku, koeficijente. Da budeš prvi i napišeš najveću istoriju posle Barija, tako da korak po korak, ne bih trčao pred rudu. Nama je cilj ostanak u Ligi Evropa, da li će biti šesnaestina ili osmina finala, ne znam, ali ka tome težimo", dodao je Stanković.

