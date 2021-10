KLOPU SE NIJE DOPALO PITANJE NOVINARA: Zašto bih poredio Ronalda i Salaha?

Zagreva se atmosfera pred najveći derbi engleskog fudbala Mančester junajted - Liverpul.

Crveni đavoli na svom Old Trafordu od 17.30 dočekuju ljutog rivala, ekipu Liverpula.

Na konferenciji za medije pred meč, novinari su zamolili menadžera Redsa Jirgena Klopa da uporedi najveće zvezde ovih timova - Kristijana Ronalda i Muhameda Salaha.

Temperamentni Nemac nije bio raspoložen za poređenje.

"Nisam razmišljao o tome. Zašto bismo poredili Mohameda Salaha i Kristijana Ronalda? Jasno je da su obojica igrači vrhunske klase i to je tako. Rekao bih da Ronaldova leva noga nije loša, ali je levica Salaha možda bolja. Možda je Ronaldo malo bolji u skoku i desna noga mu je verovatno bolja, ali što se tiče brzine, obojica su prilično brzi. Obojica vole da postižu golove. To je valjda to. Nisam zaista razmišljao o tome, nisam baš zainteresovan za to, izvinjavam se", rekao je Klop

Kurir sport