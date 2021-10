LINTA PREPORODIO ZMAJEVE: Voždovac želi u plej-of Superlige

U prilog tome govori i podatak da su Voždovčani u poslednja četiri kola fudbalske Superlige Srbije upisali po dve pobede i dva remija i posle 14. odigranih kola nalaze se na deobi četvrtog mesta sa Vojvodinom, Napretkom i TSC-om:

"Moram da buem zadovoljan. Preuzeo sam ekipu u sred sezone i u doadašnje četiri utakmice smo bez poraza. Uz to treba dodati za mene veoma važnu stavku a to je da su igrači za kratko vreme usvojili ideju igre koju sam im predstvio i sprovode je dosta uspešno. Gol razlika nam je 8:2 i za sada sve dobro funkcioniše”, kaže Aleksandar Linta. Voždovac je u prošlom kolu u Surdulici došao do vrednog trijumfa (3:1):

“Taj trijumf protiv Radnika na gostovanju nam mnogo znači, posebno jer je ekipa pokazala karakter i podigla se posle početnih 1:0 za domaćina. Uprkos zadovoljstvu trudim se da ni ekipa ni ja nemamo mnogo emotivnih oscilacija posle pobede ili poraza. U Surdulici nismo odustali od naše igre ni kad smo gubili, ostali smo dosledni našoj igri i sami smo sebe uverili da radimo ispravne stvari”, istakao je Linta.

Voždovčane narednog vikenda očekuje novi težak ispit protiv ekipe TSC-a:

“Voždovac u svaku utakmicu ulazi da pobedi. Bez obzira na ime protivnika. Sa duge strane rezultat ne namećem kao imperativ pred igrače. Koncentracija je isključivo na igru, pa iz te igre želimo da dođe rezultat. Verujem da ćemo potiv TSC-a biti maksimalno fokusirani i disciplinovani kako bismo ovako zahtevnu uakmicu mogli da odigramo na visokom nivou. Optimisa sam i očekujem pozitivan rezultat”.

O ambicijama u ovoj sezoni Linta je rekao:

“Prošle takmičarske godine je opstanak izboren u poslednjem kolu, tako da je svakako želja da ove sezone budemo u sigurnoj zoni, odnosno u grupi timova za plej-of. Moja filzofija je uvek ista i prenosim je na igrače, a ona glasi da je najvažnija svaka sledeća utakmica – kaže Lint ai dodaje:

“Ne želimo da sami sebi namećemo velika očekivanja, jer velika očekivanja nose i potencijalno velika razočaranja. U svaku utakmicu ulazimo sa istom ambicijom, da igramo dobar, intenzivan, proaktivan fudbal i da se trudimo da nas takav pristup uvek dovede što bliže trijumfu”, zaključio je Linta.

