GAĐALI SU NAS KLJUČEVIMA, UPALJAČIMA, TELEFONIMA... Opšta panika pred gostovanje Zvezdi: Fudbaler Midtjilanda dobro pamti Delije!

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 21.00 igraju na svom terenu protiv Midtjilanda meč četvrtog kola grupne faze Lige Evrope.

Mladi vezista danskog Midtjilanda, Mads Hansen, ima iskustvo igranja protiv Crvene zvezde u Beogradu i svestan je da njegov tim čeka pakao na Marakani.

Hansen je kao omladinac Midtjilanda igrao protiv Zvezde na stadionu Voždovca. Danci su tada slavili sa 3:0 i plasirali se u četvrtfinale, a Mads atmosferu sa tog meča ne zaboravlja.

"To je verovatno bila najluđa utakmica čiji sam bio akter. Bar kada je reč o omladinskoj konkurenciji. Igrali smo na krovu tržnog centra. Vrlo neobičan stadion koji je bio pun Zvezdinih navijača. Bilo je i 100 najtvdokornijih navijača beogradskog kluba. Napravili su totalno divlju atmosferu. Pevali su čitav meč. Ali kada se utakmica završila bacali su na nas ključeve, upaljače, sitan novac, čak i mobilne telefone. Bilo je to u trenucima kada smo želeli da uđemo u tunel. Bilo je to stvarno divlje iskustvo. Očigledno da je takva kultura fudbala na Balkanu", ističe Danac za klupski sajt.

U Midtjilandu znaju da ih u četvrtak čeka paklena atmosfera.

"Moraćemo da se priviknemo na tako nešto. Važno je kako igrate, ali treba da budete otporni na ambijent. Ko zna šta nas sutra očekuje".

