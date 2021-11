SPEKTAKULARAN POGODAK UROŠEVIĆA: Pogledajte kako je bek Partizana pogodio mrežu Genta! Gol karijere VIDEO

Fudbaleri Partizana i Genta odigrali su večeras u Belgiji nerešeno 1:1, u utakmici četvrtog kola Grupe B Lige konferencija.

Partizan je poveo u 65. minutu golom Slobodana Uroševića, a izjednačenje i bod Gentu doneo je Tarik Tisudali u 80. minutu.

Vođstvo Partizanu doneo je Urošević sjajnim golom. On je šutirao sa 17-18 metara, iskosa sa leve strane u dalji ugao, a golman Genta Sinan Bolan je samo pogledom ispratio loptu.

"Zahtevna utakmica, znali smo šta nas očekuje, ostvarili smo to do 70. minuta, ali nismo uspeli da izdržimo do kraja i vratimo se u Beograd neporaženi. Ipak, ne smemo da budemo nezadovoljni", rekao je Urošević, a onda odgovorio da li mu je ovo najvažniji gol u karijeri.

"Nadam se da neće biti najvažniji, ali je definitivno najlepši do sada."

Kurir sport