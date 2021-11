PORTUGAL NEMA IGRAČA KAO ŠTO JE TADIĆ! Ratko Svilar za Kurir pred meč decenije: Šanse su 50:50, Portugal je jak, ali JAKI SMO I MI

Ratko Svilar, legendarni golman reprezentacije Jugoslavije, dugogodišnji je stanovnik Portugala i idealan sagovornik na temu predstojećeg meča decenije za srpski fudbal u Lisabonu (nedelja, 20.45).

Njegov naslednik Mile sada je u reprezentaciji Srbije, koja će pokušati da pobedom nad moćnim Portugalom dođe do mesta na Svetskom prvenstvu. Zbog operacije meniskusa Ratko je trenutno u Belgiji, ali pažljivo prati sve u vezi s Portugalom, Srbijom...

Šteta što niste sada u Portugalu, lepo vreme, toplo, još i utakmica...

- Drag mi je Portugal, a biće mi još draži ako ih pobedimo. I još da Mile počne da brani za Benfiku, i top - uz osmeh počinje priču Ratko za Kurir.

Šta da očekujemo u nedelju u Lisabonu?

- Šanse su 50:50! Bez obzira na to što se igra kod njih, mi, ako odigramo napadački, na pobedu, hrabro... Ako se ne branimo, nego im pokažemo zašto smo došli, ako im ne damo priliku da oni nas napadnu i stisnu, nego mi to učinimo njima, možemo da pobedimo!

Da zavirimo malo kod nas. Kakvo vam se čini Srbija?

- Koju god utakmicu da sam gledao, izgledali smo dobro. A onu gde nije bilo baš to najbolje, protiv Luksemburga, rešili smo u svoju korist. Što isto dosta govori. Samo ne treba da se branimo, jer ako se braniš 90 minuta, kad-tad desiće ti se propust.

Raduje li vas podatak da su naši reprezentativci u sjajnoj formi?

- I te kako. Mitrović i Vlahović baš dobro igraju, Kostić i ko god bude desno - to će biti dobro sigurno! Tadić, to je igrač kakvog Portugal nema. Ajaks sada nije pobedio za vikend, odigrali su 0:0, čitam u novinama on igrač utakmice i pri tom rezultatu!

Poruka za kraj...

- Imaju i oni veliki pritisak. Ne treba da napadamo bezglavo i da nas uhvate u kontri. Hrabro, pametno i ofanzivno, ali ne slepo jurenje ka njihovom golu - gađa u metu legendarni golman.

