ZVEZDA IMA ČIME DA SE PONOSI: Prvak Srbije je među 20 NAJEFIKASNIJIH klubova u LIGI ŠAMPIONA

Crvena zvezda je kroz svoju dugu istoriju nebrojeno puta učestvovala u najelitnijem evropskom takmičenju, ma kako god se ono zvalo, upravo zbog toga spada u krem kontinentalnog fudbala i među 20 najefikasnijih klubova kada je reč o mečevima Kupa evropskih šampiona, Kupa šampiona i aktuelne Lige šampiona.

foto: Pritnscreen

Zvezdina veličina se kroz dugu istoriju kluba pre svega ogledala u uspesima koji su pravljeni van granica države, pošto su se za navijače i za sve ljubitelje fudbala - titule u prvenstvu podrazumevale. Utisak je da je tako i danas, a DNK mlađih naraštaja bar kada je u pitanju zvezdaštvo se nije promenio, pa i oni tako rezonuju stvari kada ih posmatraju kroz crveno-bele naočare, isto kao njihovi očevi, dede, pradede...

foto: Profimedia

Uz sve to, da bi navijač Crvene zvezde bio zadovoljan, ona je morala da igra "dopadljiv" fudbal, a prvi sinonim za to su definitivno golovi. Kada se sve to stavi u jednačinu, dođe se do podatka da je Crvena zvezda među 20 najefikasnijih klubova u najelitnijem evropskom takmičenju, jer su crveno-beli kroz istoriju postigli ukupno 267 pogodaka. To klub kotira na visoko 18. mesto, sa tendencijom da već naredne godine pokuša da prestigne Borusiju iz Dortmunda koja je u ovom trenutku postigla dva pogotka više.

Kada se pogleda vrh liste, neprikosnoven je Real Madrid sa 1001 pogotkom, prate ga Bajern Minehn (768), Barselona (655), Mančester Junajted (529), Juventus (468). Na listi među 20 klubova, iza Crvene zvezde je osim PSŽ-a (260), još i PSV Ajndhoven sa 243 gola.

foto: Starsport©

Naravno, Crvena zvezda se nalazi u elitnom društvu od 22 kluba koji su u svojoj istoriji uspevali da osvoje Kup evropskih šampiona, Kup šampiona ili Ligu šampionu, što klub nesumnjivo stavlja u pol poziciju kada je reč o ekipama iz regiona u interkontinentalnom fudbalu. Interkontinentalni, jer su crveno-beli i među 29 klubova koji su postali svetski prvaci!

Kurir sport