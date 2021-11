NOVI RAT U EVROPSKOM FUDBALU Legenda Bajerna udarila na dva MOĆNA KLUBA: Džaba vam us*rani milioni, opet ćete da izgubite od nas!

Nekadašnji predsednik Bajern Minhena i legenda ovog kluba, Uli Henes, žestoko je udario po dva finansijski moćna kluba, verovatno i dve najjače ekipe kada je reč o novcu, a to su Mančester siti i Pari Sen Žermen.

- Do sada PSŽ i Siti nisu ništa osvojili. Baš ništa. I opet će da izgube od nas. Ne uvek, ali s vremena na vreme ćemo da ih dobijamo. To bi nam trebao biti cilj, a kada ih dobijemo, to me jako veseli. Pokažemo im tada da im njihov us*ani novac nije dovoljan - poručio je Henes, koji se prisetio aludirao trijumga Bajerna nad Parižanima u finalu Lige šampiona 2020. godine.

Henes, koji je najveći deo igračke karijere proveo takođe u Bajernu, imao je poruku i za Nasera, Al-Kelaifija, vlasnika PSŽ-a.

- Ne znam da li taj čovek voli fudbal. Razlika između mene i njega? Trudio sam se da zaradim svoj novac, a on ga je dobio na poklon. Stavili su mu sve to na raspolaganje. Kad želi igrača, naći će svog Amira. Ono što se trenutno događa u Parizu planira se godinu dana i to je to - rekao je Henes i dodao da je njegovo shvatanje fudbala potpuno drugačije od onog koje postoji kod gazdi PSŽ-a i Sitija.

Daleko od toga da Bajern ima probleme sa finansijama, ali Henes je ubeđen da Bavarci, za razliku od pomenutih ekipa, ima dobar plan ulaganja.

- Gledam i smatram stvari sa finansijskog aspekta. Ne ulažem sav svoj novac odjednom, samo da bi mi čestitali godinu ili dve. Kad donosimo odluke, moramo da pazimo za tri ili četiri godine, kako ne bismo doživeli nagli pad, istakao je čovek koji je 2019. godine nakon 49 godina napustio Bajern.

Kurir sport