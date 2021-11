VAPAJ ČUVENOG HAKANA ŠUKURA: Erdogan mu je UZEO SVE i od života napravio PAKAO, a legendarni fudbaler sada MOLI ZA POMOĆ (VIDEO)

Spa­sa­va­ju­ći gla­vu kao nei­sto­mi­šlje­nik tu­r­skog re­ži­ma, ču­ve­ni fudbaler Ha­kan Šu­kur po­be­gao u Ame­ri­ku, gde ži­vi u ne­ma­šti­ni upr­kos za­ra­đe­nim mi­lio­ni­ma to­kom karijere.

Legendarni golgeter Galatasaraja morao je da pobegne iz svoje zemlje kako ne bi završio iza rešetaka, jer se javno suprostavio predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu.

Otišao je u Kaliforniju i da bi preživeo počeo je da radi stvari za koje nikada nije ni sanjao da će morati. On danas radi u restorani u taksira kako bi preživeo.

Aktivan je i na društvenim mrežama gde često objavljuje video snimke na kojima se vidi da prva ljubav zaborava nema - fudbal mu je u krvi i bez njega prosto ne može.

"Moja situacija je veoma teška. Uzeli su mi sve, gotovo sve što sam imao i što sam investirao u Turskoj", rekao je Šukur za "Sportweek" i za sve svoje muke je optužio turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana.

"Zamolio me da uđem u njegovu partiju jer će tako osvojiti više glasova, a zatim me je pretvorio u državnog neprijatelja, samo zato što nisam delio iste ideje kao on", objasnio je Šukur, pa dodao:

foto: Profimedia

"Sve su mi uzeli. Porodicu su mi protjerali, oca uhapsili. Nažalost, svi koji su podigli glas u Turskoj i koji su tražili demokratiju sada plaćaju cijenu. Za turske fudbalere je dobro da igraju izvan zemlje jer ne moraju zauzimati strane. Poručujem im da se ne bune jer će završiti kao ja. Neće nikad više imati priliku da se vrate u Tursku jer režim sve kontroliše", rekao je legendarni fudbaler i uputio molbu nekadašnjim saigračima i prijateljima da mu pruže šansu u Italiji.

"Ako je neko dovoljno hrabar da mi pruži šansu u italijanskom fudbalu, to bi mi mnogo značilo", poručio je Šukur.

foto: Profimedia

Hakan Šukur je apsolutna legenda Galatasaraja, a u karijeri je još igrao za Blekburn, Parmu, Inter, Torino, Bursaspor i Sakarjaspor.

Za reprezentaciju Turske odigrao je 112 utakmica i postigao je 51 pogodak.

Strelac je najbržeg gola u istoriji Svetskih prvenstava.

Nakon što je odlučio da završi karijeru kada je imao 36 godina napravio je najveću grešku u životu, a to je odlazak u politiku.

(Kurir sport)