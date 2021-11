STANKOVIĆ PRED MLADOST: Najvažnije da se vratimo za Beograd sa tri boda!

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je danas da njegovu ekipu čeka teško gostovanje Mladosti i istakao da je najvažnije, bez obzira na rezultate drugih utakmica, da se crveno-beli za Beograd vrate sa tri osvojena boda.

"Nema izgovora. Težak teren za igru i teško gostovanje. Dosta su nas namučili i ovde, gubili smo sa 1:0... Radi se o ekipi koja ima isti stil igre već godinama, sa dosta presinga, igre jedan na jedan po celom terenu... Gledaćemo da ih što više namučimo, da što pre postignemo gol jer u takvim utakmica rani gol olakšava posao", rekao je Stanković.

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju sutra ekipi Mladosti, u utakmici 17. kola Super lige Srbije.

Crveno-beli su drugi na tabeli sa 38 bodova, odnosno imaju šest bodova manje od prvoplasiranog Partizana, dok je Mladost trenutno 11. sa 17 bodova.

foto: Starsport

Stanković je naveo da ga je iznenadio loš start sezone ekipe iz Lučana.

"Medjutim, izdigli su se, vratili su im se neki igrači, sada su napravili niz dobrih rezultata, tako da nas čeka teško gostovanje", rekao je on.

Stanković je rekao da za sutrašnji meč ne može da računa na povredjene Sekua Sanoga, Veljka Nikolića, Luisa Dionija i Filipa Falka, ali da će svi ostali biti u konkurenciji za tim.

"Situacija sa Kangom je takva da je stigao, ali mu je preminuo otac i dobio je podršku od svih nas, kao i vreme da bude s porodicom u tako teškom trenutku. Biće na raspolaganju, on ima želju da igra, jednostavno je takav, da se on pita uvek bi bio na terenu... Borjan je stigao juče. Navikao je on na ovakav ritam, ali ćemo popričati, pa videti da li će braniti sutra", rekao je Stanković.

U derbiju kola snage će odmeriti Partizan i Vojvodina, ali je Stanković fokusiran samo na igru i rezultate svoje ekipe.

"Znam koliko nam je bilo teško u Novom Sadu, mogu da pričam o Vojvodini. Ozbiljan protivnik, sistematski dobro namešten na terenu, spreman da odgovori na konte ili polukontre... ali, džaba da mi pričamo šta bi bilo kad bi bilo ako mi sami ne napravimo rezultat", rekao je Stanković.

"Sve zavisi od nas. Na nama je da donesemo tri boda za Beograd, pa ako se nešto desi - desiće se. Ako se ne desi, to ništa neće promeniti, idemo dalje", zaključio je trener Zvezde.

Utakmica izmedju Mladosti i Crvene zvezde igra se sutra od 13.30.

