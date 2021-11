RASTE FUDBALSKA LEPOTICA: Na lozničkom Lagatoru! FOTO

LOZNICA – Nema sumnje da Loznica na mestu starog fudbalskog stadiona dobija kuću fudbala koja će biti prava lepotica. Majstori su ‘’izašli iz zemlje’’ i konture stadiona koji se gradi po UEFA 4 standardima sve su vidljivije, a sudeći po tome da se užurbano gradi valja očekivati da sve bude gotovo u zadatom roku od 730 kalendarskih dana, kada objekat treba da bude predat na upotrebu, a možda i pre.

Na gradilištu je nekoliko kranova, zuje kamioni, angažovano je više od sto radnika kao i brojna ekipa inžinjera u nadzoru, sve kako bi posao bio urađen na što bolji način i okončan do februara 2023. godine. Prema rečima dipl. inžinjera građevinarstva Rajka Starčevića, odgovornog izvođača radova, gotovi su svi zemljani poslovi, završeno je i dve trećine grubih betonskih radova i započeta montaža prvih tribina za sedišta.

- Loznički stadion je od onih koji se u Srbiji sada grade, po meni najlepši, a istovremeno inžinjerski najzahtevniji. Njegov kapacitet biće 8.067 gledalaca i 74 mesta za osobe u invalidskim kolicima, a ukupna bruto izgrađena površina 26.888 metara kvadratnih. Imaće pokrivene sve tribine, reflektore, kompletnu prateću infrastrukturu, na glavnom terenu biće kombinovane prava i veštačka trava i on će imati grejanje. Između stadiona i novog parkinga do lozničke bolnice, koji će imati 84 parking mesta i na korišćenje gradu treba da bude dat pre kraja godine, biće urađen pomoćni teren sa veštačkom travom. Zapadna tribina stadiona osim suterena imaće tri sprata i planiramo, ukoliko nas posluži vreme da sve tri ploče budu gotove do kraja godine – objašnjava Starčević kako teče gradnja i dodaje da će korišćenje stadiona biti moguće pošto bude kompletno završen i predat na upotrebu.

1 / 6 Foto: T. Ilić

Glavni sadržaji predviđeni su na severozapadnoj tribini, gde će biti ulaz za zvanice i druge akreditovane osobe. Prostorije sa konferencijskim i medijskim salama i televizijski studio planirani su na prvom spratu, drugi je namenjen zaposlenima, tu su kancelarije i sale za sastanke, a najviši nivo je treći, sa koga će VIP posetioci dolaziti do loža, a tu će biti smešten TV studio i kontrolna soba. U objektu će se nalaziti garažu sa 54 mesta za automobile i dva za autobuse, tako da će igrači odatle direktno odlaziti u svoje svlačionice, a unutar kompleksa ukupno će biti 265 parking mesta za posetioce kao i hiljadu metara kvadratnih parkinga za reportažna kola. Deo objekta do SC ‘’Lagator’’ imaće kuglanu i teretanu sa fitnes salom tako da će zajedno sa njim činiti sportsku celinu. Stadion koji će ispunjavati uslove za odigravanje i međunarodnih utakmica, izmeniće sliku ovog dela Loznice, a oko celog objekta nalaziće se pristupni plato sa koga će se prilaziti tribinama i ostalim sadržajima.

Loznica će imati sportski objekat za ponos, a na FK Loznica, koja sada igra u Prvoj ligi Srbije, je da se potrudi da Lozničani možda već u prvoj godini korišćenja stadiona, pod reflektorima, gledaju svoje zeleno bele u nadmetanju sa Zvezdom, Partizanom,Vojvodinom i ostalim superligašima.

T.Ilić