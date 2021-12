ZVEZDA DOČEKUJE NAPREDAK Stanković: Najjači tim će izaći na teren

"Ciljevi su isti. Pred nama je teško gostovanje. Trenutno smo svaka tri dana na terenu i oseti se umor, fali malo energije, ali volja i odnos su uvek pravi. I za ovu utakmicu se spremamo kao da je poslednja, znamo koliko nam znači. Optimistično gledamo na sve. Najjači tim će izaći sutra na jednom teškom terenu i jednom teškom gostovanju", rekao je Stanković na konferenciji za novinare na stadionu "Rajko Mitić".

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju sutra ekipi Napretka, u utakmici 19. kola Super lige Srbije.

Crveno-beli su ove nedelje pobedili Voždovac u zaostalom meču i tako prišli Partizanu na samo tri boda zaostatka. Ekipa Dejana Stankovića je druga na tabeli sa 47 bodova, dok je Napredak trenutno peti sa 27 bodova na svom kontu.

"Moraćemo što pre da se adaptiramo na teren, od prvog minuta. Trener Djuričić radi odličan posao, stil mu je prepoznatljiv, ekipa je puna samopouzdanja. Zna u svakom momentu šta radi, odlična tranzicija, oduzimaju lopte, odmah je pas u napred i napad na dubinu... Zahtevni su kao protivnik", rekao je Stanković.

"Uz dužno poštovanje, cenim njegov rad, iskusan je trener i stari lisac. Čestitam mu na svemu što je uradio do sada. Nadam se da je bolje zdravstveno i da će biti na klupi da se pozdravimo. Nama ništa sem pobede ne igra", istakao je on.

Stanković je naveo da za sutrašnji meč ne može da računa na Saku Sanoga i Veljka Nikolića.

"Dragović se vratio, Živković takodje, biće u protokolu obojica, a Dioni neće. Moraće neko i da stisne zube, ima malih povreda, ali je momenat takav da gledamo samo velike stvari. Neće igrati samo onaj koji baš ne bude mogao", rekao je on.

Crvenu zvezdu do polusezone čekaju četiri važne utakmice, svestan je toga i naš trener.

"Ne mogu da kažem da će one odlučiti ko će biti prvi, ali da, mogu da imaju ogroman uticaj. Da, imamo dva teška gostovanja Napretku i TSC-u. Biće mnogo teško, pogotovo što se igra na svaka tri dana i što izmedju toga imamo istorijsku utakmicu protiv Brage gde možeš da napraviš nešto ogromno za svoj klub i navijače", rekao je Stanković.

"Biće nam teško, ali nećemo odustati. Utakmice će biti ključne i moraju se dobiti. Tako razmišljamo", dodao je on.

Stanković je istakao da ima umora, ali da zasićenosti ne može biti.

"Sigurno da ne može svaki put da se bude briljantan, da to teče kakao treba. Moja taktika protiv Voždovca je bilo da sa malo napora dodjemo do maksimalnog učinka. Nismo mi riskirali da smo mogli da izgubimo, ali nismo bili onakvi na šta je publika navikla", rekao je Stanković.

On je naveo da razume navijače i da navijač ima pravo da očekuje od Zvezde da bude "bolja, jača, efikasnija".

"To je maraton, da li ćemo nekad sprintati, da li ćemo hodati ili kaskati, nema veze, ulazi sve u službu cilja a to je titula", rekao je Stanković.

"Izjave posle meča koje dajem su takve da sa budem previše emotivan. Mnogo emotivno sve doživljavam. Kada bi izbacili to obraćanje posle utakmice, o nekim stvarima ne bismo ni pričali. I ja sam pre svega navijač Zvezde i hoću da zaštitim igrače. Voleo bih svi budemo zajedno jer nas čeka dosta bitaka do kraja da bismo dobili rat", dodao je on.

Stanković je istakao da "uvek treba bolje".

"Utakmicu u Lučanima smo dobili 5:1, Spartak sa 3:0 i tada nije bilo pitanja da li može brže ili efikasnije. Sad smo dobili 1:0... Da, može bolje, može brže, ali je to i odabir igrača, odabir taktike da imamo utakmicu pod kontrolom. Nisam želeo previše rizika i umora, jer znam šta nas čeka", rekao je Stanković.

"Nekad to ne bude lepo za oko, ali je bitan konačan cilj i mi smo ga ostvarili. Zaostalu utakmicu smo dobili i prišli na minus tri", dodao je on.

Utakmica Napredak ;- Crvena zvezda na programu je sutra od 13.30.

(Kurir sport/Beta)