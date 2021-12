MAMA KRISTIJANA RONALDA U TRANSU: Sin joj je zabranio da dolazi na utakmice Junajteda, ali na mečeve OVOG KLUBA ne može! (VIDEO)

Naime, Dolores Aveiro je veliki fan Sportinga iz Lisabona, pa je meč njenog omiljenog kluba ispratila sa mnogo pažnje.

Sporting je deklasirao Benfiku, a njihovu pobedu mama Aveiro je burno proslavila.

A Dolores deseja boa noite a todos 💚😘 pic.twitter.com/Wlrnbo9SDn — Sporting CP Adeptos 🏆 (@sportingcpadep) December 3, 2021

Kristijano je majci nedavno zabranio da dolazi na utakmice zbog stresa koji preživljava, ali kako ta žena živi za fudbal, od sina je zatražila da ponovo obuče dres Sportinga.

"Ronaldo mora da se vrati u Sporting, on bi se ovde vratio zbog mene. On voli da gleda utakmice Sportinga. Već sam mu rekla 'Sine, pre nego što umrem, hoću da te vidim ponovo u Sportingu'. Videćemo, rekao je. Ali ako ne on, onda Kristijanito. U svojim godinama, on igra bolje nego Ronaldo", rekla je Dolores za portugalski "Rekord".

foto: Pritnscreen/Instagram

(Kurir sport)